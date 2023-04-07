ДТП та замінування: як минула доба на Кременчуччині

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом надзвичайники 4 рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
Вчора, 6 квітня близько 9.00, у Кременчуці ніби-то замінували Автозаводський районний суд. Під час цього працівники ДСНС допомагали поліції та іншим службам, перекриваючи вулицю для обмеження руху. На місці працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина.
Того ж дня, о 19.48, у Кременчуці, на кварталі 297 згоріло сміття на відкритій території.
Сьогодні, 7 квітня, о 6.10, у Горішніх Плавнях, на вулиці Строни сталось коротке замкнення в одному з гаражів. Обійшлось без пожежі.
Також, сьогодні, 7 квітня, о 6.35, у Глобиному, на вулиці Володимирівській сталась ДТП. Працівники ДСНС деблокували потерпілого з легкового автомобіля. На місці працював 6 державний пожежно-рятувальний пост.
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.
Поліцейські затримали двох водіїв, які сіли за кермо напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.
Також на двох осіб поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.
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