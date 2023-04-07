Справжні твори мистецтва лялькарки Юлії Малиш

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 219

«ДДС» неодноразово розповідали про жіночок, які своїми руками творять справжнє мистецтво. Наші талановиті землячки що тільки не вміють! Вони плетуть, виготовляють різноманітні предмети інтер’єру, пишуть картини, створюють ексклюзивний посуд із глини.

Нещодавно ми познайомилися ще з одною майстринею з Кременчука, лялькаркою Юлією Малиш. Її роботи не назвеш іграшками — це унікальні ляльки, які можуть стати прикрасою найвишуканішої приватної колекції або неповторним предметом інтер’єру.

«ДДС» поспілкувалися з лялькаркою і розпитали про її захоплення.

Юлія Малиш за освітою перекладач з англійської мови та економіст, але за спеціальностями дівчина майже не працювала. Її завжди вабило щось творче, тому вона багато років присвятила фотографії, працювала з відомими зірками.

Згодом здобула освіту дизайнера інтер’єру і зараз намагається розвивати цей напрямок. Але її любов — це ляльки.

«ДДС»: Юліє, розкажіть, як і коли ви почали створювати ляльки? Звідки таке захоплення?

— Це хобі, а наразі вже й ціла справа, прийшло до мене неочікувано. Я випадково потрапила на виставку ляльок і була шокована тим, що ці всі ляльки створені руками людини. Вони були як живі! І, звісно, я вирішила спробувати. Це було шість років тому.

Спочатку, щоб зрозуміти, як можна зробити таку красу, шукала інформацію в інтернеті, потім ходила на деякі майстер-класи до вже тоді відомих майстринь. І так захопилася, що вже не могла відірватися. Пішло-поїхало, як то кажуть.

Як і всі дівчата, в дитинстві я дуже любила гратися ляльками, створювати для них одяг, робити їм зачіски. Особливо, коли з’явилися ляльки Барбі, з довгим гарним волоссям, з гнучкими кінцівками — це було щось неймовірне на той час. А тепер це все можна зробити власними руками! Я дуже рада, що вмію це.

«ДДС»: Як ви шукаєте персонажів для ляльок?

— Саму ідею для наступної ляльки я шукаю будь-де. Це може бути як персонаж із якогось фільму, так і звичайні люди, картини, мультфільми. Коли приходить натхнення або якийсь образ, то я намагаюся швиденько сісти та намалювати ескіз, щоб не забути.

«ДДС»: Розкажіть про процес створення ляльки. З якого матеріалу вони зроблені? Розкажіть трохи про техніку.

— На створення однієї ляльки я можу витратити як декілька днів, так і цілий місяць. Це залежить від ідеї та складності задуманого образу.

Починаю завжди з ліплення голови, це, мабуть, самий творчий і найцікавіший процес. Адже ніколи не знаєш, що саме вийде зі шматочка глини. Плануєш одне, а в процесі може вийти щось інше. Наприклад, починаєш ліпити сумну ляльку, аж раптом вона вже посміхається.

Для створення ляльки я використовую багато різних матеріалів. Основне це фольга і полімерна глина, яка запікається у звичайній духовці.

Починається все з відрізу фольги: майструю шар у формі черепа. Це все уминаю. Далі беру пластик. Ліплю з нього, як із пластиліну. Обтягую фольгою, підбираю оченята під розмір. І потім уже виліплюю носик, губки. Для цього використовую стоматологічні інструменти.

Другий етап найцікавіший. Це розпис обличчя. Зазвичай я використовую акварельні та акрилові фарби.

Потім вже беруся за створення тіла. Спочатку роблю каркас із металевого дроту і вже на нього намотую синтепон, який фіксується методом сухого валяння. Вже на готову основу одягаю сукню або інший одяг.

Одяг та взуття я також шию сама.

Взагалі, створення ляльки — дуже цікавий і творчий процес, у якому ти трохи скульптор і художник, перукар, візажист, дизайнер одягу і навіть чоботар.

«ДДС»: Юлю, ви берете участь у конкурсах? Які нагороди маєте?

— Кожного року, двічі на рік, я беру участь у різних виставках як в Україні, так і в Європі. Беру участь у різних конкурсах.

Деякі мої роботи входять до сотні кращих ляльок світу. Це дуже приємно.

Приємно також, що вже понад сотня ляльок живе у різних куточках світу. Мої роботи, окрім України, є у приватних колекціях у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Австралії, Китаї тощо.

«ДДС»: Ви робите ляльок на замовлення? Яка ціна такої ляльки?

— Взагалі, я рідко беру замовлення, але буває й так, що замовляють портретну ляльку до дня народження або якийсь конкретний персонаж. В середньому вартість однієї такої ляльки 500$, залежить від складності, розміру та образу.

Але я більше люблю робити ляльок за власним бажанням та ідеями.

«ДДС»: Про що ви мрієте? Які плани на найближчий час?

— У майбутньому планую відкрити свою студію ляльки, де змогла б проводити майстер-класи та ділитися досвідом. Хочу придумати якісь класи для дітлахів.

Поки що інколи проводжу лише індивідуальні майстер-класи для дорослих.

Я маю маленьку донечку, якій щойно виповнилося шість місяців. Зараз це найголовніша лялечка в моєму житті, тому весь мій час зараз для неї.

Сподіваюся, коли вона підросте, то буде мені допомагати в створенні ляльок. А поки що ми насолоджуємося кожною хвилиною разом, адже вона так швидко зростає.



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