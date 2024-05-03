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Учора на Кременчуччині горіла лазня

Сьогодні, 08:44 Переглядів: 308

 

Постраждалих внаслідок пожежі немає

*фото ілюстративне

Учора, 2 травня, близько 20.50 у селі Вільна Терешківка на Кременчуччині загорілася лазня. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області у добовому зведенні.

У вогні ззгоріли дах лазні, частково оздоблення стін і стелі, двері, деякі побутові речі. Також вогнем закоптило стіни та стелю.

Рятувальникам вдалося вогонь загасити та вберегти лазню і сусідній житловий будинок від повного знищення вогнем.

Гасили пожежу представники Новознам'янської місцевої пожежної охорони.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині у своєму будинку під час пожежі загинула жінка.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: rivnepost.rv.ua
Теги: пожежа лазня
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