Учора на Кременчуччині горіла лазня

Учора, 2 травня, близько 20.50 у селі Вільна Терешківка на Кременчуччині загорілася лазня. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області у добовому зведенні.
У вогні ззгоріли дах лазні, частково оздоблення стін і стелі, двері, деякі побутові речі. Також вогнем закоптило стіни та стелю.
Рятувальникам вдалося вогонь загасити та вберегти лазню і сусідній житловий будинок від повного знищення вогнем.
Гасили пожежу представники Новознам'янської місцевої пожежної охорони.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині у своєму будинку під час пожежі загинула жінка.
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