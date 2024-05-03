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Дзюдоїсти Каро Марандян та Ярослав Омельченко завоювали нагороди в Кубку України

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 106

 

Вітаємо спортсменів та тренера із високими результатами

Вчора, 2 травня, у Києві завершився Кубок України серед дорослих. Одразу двоє представників СК «Легіон» з Кременчука Каро Марандян та Ярослав Омельченко завоювали нагороди. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив тренер та перший віцепрезидент Федерації дзюдо України Василь Волошин.

Каро Марандян у ваговій категорії 66 кг став чемпіоном. Спортсмен провів 6 сутичок й впевнено здобув перемоги у всіх зустрічах — іппоном. На шляху до перемоги Каро переміг Олександра Дубіка (Волинська область), Дмитра Самка з Дніпропетровщини, киянина Гліба Дубіна та Богдана Остапенка з Харківщини. У фіналі вихованець СК «Легіон» іппоном переміг дзюдоїста з Харківщини Данила Кравченка.

 

Спортсмен з Горішніх Плавнів Ярослав Омельченко змагався у ваговій категорії понад 100 кг, де здобув бронзову нагороду. У першій сутичці Ярослав переміг Даіаурі Важа з Вінниччини, проте поступився Нодару Мачутадзе (Дніпропетровська область). Далі Ярослав продовжив боротьбу за «бронзову» нагороду. Спортсмен переміг Артема Селіваненка з Сум, Андрія Сліпка з Дніпропетровщини та киянина Федора Ярошенка.

— З 6 травня у Конча-Заспі відбудуться збори, де візьмуть участь наші вихованці Каро Марандян та Ярослав Омельченко. Наступний старт у Каро у Кубку Європи в Мадриді Іспанія, а Ярослав готується до Кубку Європи до 21 року. Завдяки підтримці почесного президента КСЕ «Легіон-спорт» Володимира Митрофановича Матицина наші спортсмени беруть участь у зборах та змаганнях, як в Україні, так і за кордоном, — зауважив тренер Василь Волошин.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Василь Волошин
Теги: дзюдо Каро Марандян Ярослав Омельченко
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