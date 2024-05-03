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У Кременчуцькій РВА розповіли про причини зсуву ґрунту на кар’єрі «Кварц» та прийняті заходи

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 4

 

Зсув ґрунту відбувся на ділянці кар’єру, яка не експлуатується вже понад 30 років

Зсув ґрунту на кар’єрі «Кварц», який стався 25 квітня та призвів до обвалу близько 30 тисяч кубометрів, відбувся на ділянці кар’єру, яка не експлуатується вже понад 30 років. А його причиною стали перезволоження ґрунту через дощі та підмивання ґрунтовими водами. Ситуацію розглянули на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій 30 квітня, за результатами якого дали доручення керівникам підприємства та Кременчуцької міської територіальної громади провести заходи з ґрунтозакріплення.  

Про це під час ранкового брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Ситуація під контролем. Загрози немає. Фахівці розробляють відповідні заходи. Головне — вчасно реагувати на такі виклики, — пояснив він.

Відповідаючи на питання журналістів, Олег Лєднік додав, що води на дні кар’єра не була причиною цього зсуву ґрунтів.

— Там висота від краю кар'єра, де відбувся зсув до води на його дні близько 80 метрів. Ці ґрунти були намиті ще у 60-х роках минулого сторіччя, коли почали розробляти цей кар’єр. Головне зараз їх надійно закріпити, — зазначив очільник РВА.

Нагадаємо, що зсув ґрунту на кар’єрі «Кварц» частково пошкодив гаражі, городи та погреби. Втім, загроз для мешканців будинків, що знаходяться поруч з кар’єром «Кварц», через зсув ґрунту немає. Про це на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради повідомив міський голова Віталій Малецький. Хоча раніше в мерії говорили про ймовірність подальшого розвитку зсуву на прилеглій території радіусом до 50 метрів.

Наразі небезпечна зона обмежена загородженнями та позначками про небезпеку. Наближатись до місця зсуву заборонено.

Зсув ґрунту на кар’єрі «Кварц» частково пошкодив гаражі, городи та погреби — міська влада

 

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Автор: Віктор Крук Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчуцька РВА Кварц кар'єр зсув грунт
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