Комендантська година на Великдень: коли можна йти до церкви, щоб святити паски

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 39

У Кременчуці та на Полтавщині комендантську годину на Великдень не скасують

На засіданні Ради оборони області розглянули питання щодо комендантської години на Великдень — її не скасують та скорочувати не будуть, а патрулювання правоохоронців на вулицях посилять. Час комендантської години не змінюється — вона діє з 0.00 до 4.00.

Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Відбулася Рада оборони Полтавської області, на якій прийняли рішення, що комендантську годину змінювати не будуть… Люди зможуть посвятити паски з 4.00. Дуже велике прохання — не порушувати комендантську годину. Патрулювання буде посилено. Давайте будемо відповідальними й не порушувати правила, встановлені під час дії воєнного стану, — закликав Олег Лєднік.

Він висловив сподівання, що Великодні свята пройдуть без надзвичайних подій та привітав з ними усіх жителів району.