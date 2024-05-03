Комендантська година на Великдень: коли можна йти до церкви, щоб святити паски

На засіданні Ради оборони області розглянули питання щодо комендантської години на Великдень — її не скасують та скорочувати не будуть, а патрулювання правоохоронців на вулицях посилять. Час комендантської години не змінюється — вона діє з 0.00 до 4.00.
Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він висловив сподівання, що Великодні свята пройдуть без надзвичайних подій та привітав з ними усіх жителів району.
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