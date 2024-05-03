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Комендантська година на Великдень: коли можна йти до церкви, щоб святити паски

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 39

 

У Кременчуці та на Полтавщині комендантську годину на Великдень не скасують

На засіданні Ради оборони області розглянули питання щодо комендантської години на Великдень — її не скасують та скорочувати не будуть, а патрулювання правоохоронців на вулицях посилять. Час комендантської години не змінюється — вона діє з 0.00 до 4.00.

Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Відбулася Рада оборони Полтавської області, на якій прийняли рішення, що комендантську годину змінювати не будуть… Люди зможуть посвятити паски з 4.00. Дуже велике прохання — не порушувати комендантську годину. Патрулювання буде посилено. Давайте будемо відповідальними й не порушувати правила, встановлені під час дії воєнного стану, — закликав Олег Лєднік.

Він висловив сподівання, що Великодні свята пройдуть без надзвичайних подій та привітав з ними усіх жителів району.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА комендантська година паски Великдень Олег Лєднік
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