Зсув ґрунту на кар’єрі «Кварц» частково пошкодив гаражі, городи та погреби — міська влада

Загроз для мешканців будинків, що знаходяться поруч з кар’єром «Кварц», через зсув ґрунту немає, але є часткові пошкодження споруд та городів. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 2 травня.
Відомо, що зсув на кар’єрі стався 25 квітня. Як раніше прокоментували у пресслужбі мерії, існує ймовірність подальшого розвитку зсуву на прилеглій території радіусом до 50 метрів.
За його словами, зсув стався через перезволоження ґрунту, «велика маса води в кар’єрі, яка не відкачується, намокання ґрунту, дощі спричинили це».
Наразі ситуація відстежується, заявив міський голова.
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