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Топ новина, Кременчук

Зсув ґрунту на кар’єрі «Кварц» частково пошкодив гаражі, городи та погреби — міська влада

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 861

 

Наразі ситуація відстежується, заявив міський голова

Загроз для мешканців будинків, що знаходяться поруч з кар’єром «Кварц», через зсув ґрунту немає, але є часткові пошкодження споруд та городів. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 2 травня.

Відомо, що зсув на кар’єрі стався 25 квітня. Як раніше прокоментували у пресслужбі мерії, існує ймовірність подальшого розвитку зсуву на прилеглій території радіусом до 50 метрів.

— Для житла (зсув — ред.) загрози не несе. Деякі погреби та деякі гаражі, які там збудовані, городи, скажемо так, не дуже правильно, частково постраждали. Роботи проводяться локально з власниками цих конструкцій, земельних ділянок. Підприємство робитиме заходи з ґрунтозакріплення, щоб зв’язати ці ґрунти, щоб не сповзали, — прокоментував мер. 

За його словами, зсув стався через перезволоження ґрунту, «велика маса води в кар’єрі, яка не відкачується, намокання ґрунту, дощі спричинили це». 

Наразі ситуація відстежується, заявив міський голова. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: кар'єр Кварц зсув
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