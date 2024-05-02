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Переоформити вживаний автомобіль можна у кременчуцькому ЦНАПі

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 203

 

Які умови

З 1 травня у Кременчуцькому ЦНАПі можна оформити угоду щодо купівлі-продажу легкового автомобіля (мотоцикла, мопеда), придбаного на вторинному ринку та зареєструвати його на нового власника.

Перереєструвати авто у ЦНАП можна, якщо:

  • покупцем є фізична особа, яка досягла повноліття;
  • автомобіль вже був зареєстрований на території України;
  • власник продає першу легкову машину в цьому календарному році.

Отримати додаткові консультації щодо замовлення послуги та зареєструватися в електронну чергу ЦНАП можна за телефонними номерами кол-центру ЦНАП: 096-097-15-88, 050-255-15-88 (пн.-пт. — робочі дні, сб. нд. — вихідні дні).

До речі, розпочавши перереєстрацію транспортних засобів у тестовому режимі з 13 березня 2024 року, нині вже оформлено понад 50 таких заяв.

Нагадаємо, що перереєструвати транспортні засоби можна також через додаток Дія.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ЦНАП перереєстрація
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