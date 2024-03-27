Українці продали через Дію 30 тисяч транспортних засобів: як скористатися послугою

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 122

За три місяці роботи нової послуги в Дії щодо перереєстрації автотранспорту нею скористалися тисячі українців й вона з кожним місяцем набирає все більшої популярності. Сервіс дозволяє продати та купити автівку, мотоцикл або мопед, не виходячи з дому. Через Дію перереєстрували вже 30 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

— Це найпопулярніша сервісна послуга, яку ми запустили у співпраці з Мінцифрою. Не виходячи з дому, прямо у смартфоні можна купити або продати автомобіль, мотоцикл чи мопед. Легко та зручно, адже комфорт громадян — наш пріоритет, — написав він.

Цю інформацію доповнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який зазначив, що за 3 місяці роботи послуги Дія не дала продати:

2 викрадені автомобілі;

241 арештований автомобіль;

19 автомобілів, які перебувають у розшуку.

510 авто, чиї власники чи покупці були у розшуку Нацполіції.

— Послугу за своєю простотою та зручністю можна прирівняти до замовлення доставки. Крім того, що це зручно, це супербезпечно. Реєстр транспортних засобів перевіряє авто перед продажем за базами даних та іншими реєстрами. Він швидко відмовляє, якщо машина в розшуку, викрадена, заарештована або якщо її намагається продати людина, яка перебуває у розшуку чи з підробленими документами, – пояснив Михайло Федоров.

Як продати авто через Дію

Перереєструвати можна не лише легкові автомобілі, а й мотоцикли та мопеди. З продажами вантажних автомобілів сервіс в Дії не спрацює. Крім того, скористатися перереєстрацією в застосунку можуть лише ті, хто продає автомобіль уперше за календарний рік. Це спрямовано проти перекупників, щоб вони не могли скористатися Дією для реалізації своїх схем.

Для оформлення договору купівлі-продажу слід зайти в Дію. Після чого:

вибрати меню «Сервіси»;

у самих сервісах вибрати «Водієві»;

у меню, що з’явиться — «Продати транспортний засіб»;