Прикинувся відомим волонтером: полтавський студент ошукав одеситку більш як на мільйон

Поліцейські викрили шахрая, котрий під виглядом відомого волонтера ошукав одеситку більш як на мільйон гривень, повідомляє Національна поліція.
До правоохоронців звернулася 45-річна одеситка, яка втратила на війні рідну людину й вирішила фінансово підтримати військових через волонтерів, проте постраждала від шахрая. Жінка знайшла в інтернеті сторінку, підроблену під акаунт відомого в Україні благодійника, де розміщувалися пости про збір грошей нібито на придбання автомобілів, дронів, тепловізорів, медикаментів та інших речей, необхідних на передовій.
Псевдоволонтер у приватній переписці надавав одеситці перелік речей, на які нібито збирав гроші, і вказував потрібну для їх придбання суму.
Зловмисником виявився 23-річний студент полтавського вишу. В орендованому ним помешканні у Києві та за його місцем проживання на Полтавщині провели обшуки. У результаті правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності, зокрема мобільний телефон із доступом до онлайн-карт банкінгу з прив’язкою до рахунків, на які надходили чужі кошти.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру в шахрайстві, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди. Йому загрожує штраф до 136 тис. грн або до 5 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство триває. Поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до аналогічних злочинів.
Нагадаємо, що у квітні на Полтавщині підприємці отримали листи від ОВА з проханням про гроші — Пронін запевнив, що це фейк.
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