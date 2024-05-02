Прикинувся відомим волонтером: полтавський студент ошукав одеситку більш як на мільйон

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 219

В орендованому ним помешканні у Києві та за його місцем проживання на Полтавщині провели обшуки

Поліцейські викрили шахрая, котрий під виглядом відомого волонтера ошукав одеситку більш як на мільйон гривень, повідомляє Національна поліція.

До правоохоронців звернулася 45-річна одеситка, яка втратила на війні рідну людину й вирішила фінансово підтримати військових через волонтерів, проте постраждала від шахрая. Жінка знайшла в інтернеті сторінку, підроблену під акаунт відомого в Україні благодійника, де розміщувалися пости про збір грошей нібито на придбання автомобілів, дронів, тепловізорів, медикаментів та інших речей, необхідних на передовій.

Псевдоволонтер у приватній переписці надавав одеситці перелік речей, на які нібито збирав гроші, і вказував потрібну для їх придбання суму.

— Так, протягом двох тижнів введена в оману жінка перерахувала на вказані онлайн-рахунки трохи більше мільйона гривень, які той переводив у готівку та витрачав на власні потреби. Вона зрозуміла, що її ошукали, коли випадково побачила справжню сторінку благодійника, яка відрізнялася від фішингової лише однією крапкою в адресі, — розповіла старша слідча територіального підрозділу поліції Юлія Бондаренко.

Зловмисником виявився 23-річний студент полтавського вишу. В орендованому ним помешканні у Києві та за його місцем проживання на Полтавщині провели обшуки. У результаті правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності, зокрема мобільний телефон із доступом до онлайн-карт банкінгу з прив’язкою до рахунків, на які надходили чужі кошти.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в шахрайстві, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди. Йому загрожує штраф до 136 тис. грн або до 5 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство триває. Поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до аналогічних злочинів.