Мешканцям Полтавської громади, які постраждали від ракетного удару, сьогодні встановлюватимуть вікна

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 211

Сьогодні, 2 травня, мешканцям Полтавської громади, які постраждали внаслідок ракетного удару по гуртожитку у Супрунівці, почнуть встановлювати вікна. Про це у своєму телеграм-каналі розповіла виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова.

За її словами, необхідно встановити 503 вікна у 27 будинках. Наразі ж громада отримала першу партію — 159 вікон — від міжнародних партнерів.