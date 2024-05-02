Мешканцям Полтавської громади, які постраждали від ракетного удару, сьогодні встановлюватимуть вікна

Сьогодні, 2 травня, мешканцям Полтавської громади, які постраждали внаслідок ракетного удару по гуртожитку у Супрунівці, почнуть встановлювати вікна. Про це у своєму телеграм-каналі розповіла виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова.
За її словами, необхідно встановити 503 вікна у 27 будинках. Наразі ж громада отримала першу партію — 159 вікон — від міжнародних партнерів.
Другу частину вікон очікують отримати та замінити на наступному тижні.
За словами Ямщикової, виготовленням вікон займалася американська організація Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Howard G Buffett Fondation (HGBF). Виготовити вікна міжнародні партнери змогли за два тижні.
Нагадаємо, армія РФ атакувала Полтаву 8 березня — тоді ракета влучила у гуртожиток у селі Супрунівка Полтавської громади. Внаслідок ракетного удару загинула одна людина.
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