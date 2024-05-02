Військовий з Полтавського ТЦК розповів про поранення на фронті, мобілізацію та реакцію чоловіків на вручення повісток

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 998

Якщо військові на фронті викликають в українців повагу та вдячність, то людей у формі на вулицях міст, далеких від лінії бойових дій, часто сприймають інакше. Особливо військовослужбовців у складі патруля територіального центра комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які перевіряють військово-облікові документи та вручають чоловікам повістки.

У соцмережах щодня з’являються пости, заклики та відеоролики різних провокацій стосовно військових з ТЦК, серед яких багато фронтовиків після поранень та захворювань. Це дає потрібні матеріали для російської пропаганди, яка активно розповсюджує в українському інформаційному просторі дезінформацію та наративи проти проведення мобілізації та роботи ТЦК, сподіваючись створити підґрунтя для деморалізації, громадських конфліктів, розбрату та розколу в українському суспільстві.

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«Кременчуцький Телеграф» розповідав про капітана Андрія Микитенка з 2-го відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП (м.Глобине), який на війні вже десятий рік. Батько чотирьох дітей пройшов шлях від сержанта до капітана. Командував протитанковим взводом, який 1,5 року нищив на фронті бронетехніку ворога. Захищав Київщину, Донеччину та Луганщину, звільняв від ворога Харківщину. Отримав кілька контузій та восени минулого року за станом здоров’я був переведений до Кременчуцького РТЦК.

Андрію Микитенку доводилося кілька разів виходити на вулиці міста для вручення повісток, після чого в офіцера залишилися дуже неприємні спогади.

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Цього разу наше видання розповість про батька трьох дітей, старшого солдата Олександра Мацько, який захищає нас на російсько-українській війні також з 2015 року. На фронті він отримав важке поранення й зараз проходить службу в роті охорони Полтавського ТЦК та СП. Виходити на патрулювання вулиць міста йому приходиться щодня без жодного вихідного з моменту переведення до ТЦК.

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10 років захищає Україну та майбутнє своїх дітей

Олександр Мацько родом з Полтави. З 40 років свого життя понад 10 років він захищає Україну. В молодості відслужив 1,5 року строкової служби, закінчив історичний факультет університету, але обрав для себе цивільну професію промислового альпініста. Одружився, народилося троє дітей.

Здавалося б, в житті мав усе, що потрібно для щастя. Та 10 років тому Росія підступно вдерлася в Україну. Почалася російсько-українська війна і він не зміг залишитися осторонь — добровільно пішов захищати Україну у 2015 році.

Брав участь в Антитерористичній операції як штурмовик-розвідник батальйону спеціального призначення Нацгвардії «Донбас». Потім довелося служити у 58-й окремій мотопіхотній та 72-й окремій механізованій бригадах на посадах розвідника, водія та водія БТР.

А повномасштабна війна застала старшого солдата Мацько у лавах 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У лютому 2022 року його підрозділ виконував бойові завдання під Горлівкою на Донеччині. Завданням Олександра тоді було перевезення розвідгруп на передній край оборони та їх вогнева підтримка під час бою.

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Вихід з оточення та поранення

Під час служби в АТО/ООС захиснику України щастило — жодного поранення. Та у травні 2022-го він підірвався на протитанковій міні. А перед тим ледь не потрапив у полон.

— До повномасштабної війни, в зоні АТО/ООС якось обходилося без поранень. Жодної подряпини не було, — згадує Олександр Мацько.

А у бою під селом Кам’янка Ізюмського району навесні 2022 року він втратив свій БТР, на якому вивозив з поля бою поранених побратимів. Крім того, їхня група потрапила в оточення. З оточенні десантники виходили вночі пішки. З собою несли поранених на ношах, серед яких був молодий хлопець з двома кульовими пораненнями — одна куля влучила під серце.

— Не донесли — помер по дорозі. Ми його поховали в ярку. Торік під час своєї першої відпустки поїхав у ті краї. Знайшов захоронення, зробив фотофіксацію, приїхав та доповів командуванню. Інформацію передали до поліції, але тоді не було можливості створити евакуаційну групу, бо там вся територія була замінована. Тож цього року, теж під час відпустки, зв’язався зі слідчим у цій справі, створили групу із саперів, представників «Евакуація 200», поліцейських, слідчих. Знайшли це місце, ексгумували тіло хлопця й відправили додому, щоб рідні могли його по-людськи поховати, — розповів Олександр Мацько.

За вихід з оточенні він був нагороджений відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «За зразкову службу».

Згадуючи весну 2022 року, він зазначив, що тоді в його підрозділі взагалі не залишилося броньованої техніки — уся була розбита ворожими обстрілами. І старший солдат Олександр Мацько воював як розвідник-штурмовик. А за місяць надійшла допомога від волонтерського фонду — пікапи Nissan Navara. Тоді він пересів на позашляховик й продовжив виконувати звичні бойові завдання — доставку на передній край бійців, боєкомплекту, провізії, а звідти забирав поранених та загиблих.

В одній з таких поїздок біля села Довгеньке під Ізюмом, автівка Олександра підірвалося на ПТМ-1 — протитанковій магнітній міні дистанційного мінування.

Контузія, ЗЧМТ та 52 осколки в нозі

Через підрив на протитанковій міні Олександр Мацько отримав множинні осколкові поранення обох ніг та мінно-вибухову травму — контузію і закриту черепно-мозкову травму. В одній нозі лікарі нарахували щонайменше 52 осколки, інша нога сильно обгоріла. Довелося пережити дві пересадки шкіри й декілька операцій. Проте, видалити усі осколки лікарям не вдалося — вони досі залишаються у ногах. Якщо металеві осколки виявили на рентгені та видалили, то маленькі уламки скла та пластика у нозі знайти не так легко.

— Осколки прощупуються. Нога постійно болить — це вже фонове відчуття, я до нього вже звик, — зізнається Олександр.

Майже рік він проходив складне лікування та реабілітацію, а потім повернувся на військову службу. Пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його непридатним до служби в ДШВ та встановила інвалідність III групи. Оскільки в такому випадку військовослужбовці мають право перевестися на службу за місцем проживання, Олександр обрав Полтавський ОМТЦК та СП та перевівся в його роту охорони.

— Вільне місце було тільки тут. Мені вдалося перевестися сюди на посаду водія. Зараз проходжу службу в роті охорони. Постійно залучають до виконання завдань і в групах оповіщення по мобілізації. Посвідчення учасника бойових дій у мене є ще з 2018 року. А от учора нарешті отримав посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, — розповів Олександр Мацько.

Морально важко — люди не хочуть розуміти, що Україну потрібно захищати

У складі групи оповіщення ТЦК Олександру доводиться щодня видавати військовозобов’язаним повістки у громадських місцях та пояснювати, що їм потрібно прибути до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних. За його словами, ця робота не така проста і потребує від військовослужбовців дуже серйозної витримки. Адже багато людей на вручення повісток реагують нервово, дехто намагається усіляко ухилитися від мобілізації, знаходять всілякі виправдання своїй поведінці, інколи проявляють агресію та хамство у бік військових, а частіше просто тікають.

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Буває, що й погрожують, хоча випадків фізичного спротиву за час патрулювання, за словами Олександра, не було. А військові мусять стримувати свої емоції та все робити у рамках закону й так, щоб не допустити конфліктної ситуації, відео про яку потім будуть використовувати російські пропагандисти проти України — щоб дискредитувати Збройні Сили України та процес мобілізації.

— Стримуватися дуже важко. У нас усіх контузії, поранення, усі відвоювали по року-два, а якісь ухилянти нас провокують і посилають. Серед побратимів багато хто, це дуже близько до серця сприймає — така неповага. Морально важко спілкуватися з чоловіками, які не хочуть розуміти, що потрібно захищати свою Батьківщину. Питаю у таких, що будеш робити, коли сюди прийдуть москалі? Ухиляються від відповіді, бо їм нема чого сказати. Думаю, що це просто страх — бояться армії, бояться воювати, бояться смерті. І вважають, що воювати за них повинен хтось інший. Придумують усілякі виправдання для свого боягузтва, а буває що проявляють агресію. Майже щодня з цим стикаємося. Є чоловіки, які не хочуть їхати в ТЦК на уточнення своїх даних, — розповів Олександр Мацько.

На питання, чи доводилося брати участь, чи бачити насильне доставляння військовозобов’язаних у «бусіках» до ТЦК, про що зараз багато пишуть в соцмережах, Олександр категорично заперечив.

— Ні, у нас такого ніколи не було і я про таке ніколи не чув. Принаймні у Полтаві та області. Якщо людина знаходиться у розшуку, то поліція приїжджає, вимагає і військовозобов’язаний добровільно погоджується їхати в ТЦК. Після того, як нам почали видавати нагрудні бодікамери, хамства у наш бік стало менше — відеозапис дещо стримує ухилянтів та їх захисників, — зазначив військовий.

Він додав, що в інтернеті, вірогідно з подачі російських спецслужб, періодично поширюється інформація, що в ТЦК когось побили. Та в Полтаві, наголошує Олександр, такого ніколи не було. Усі, хто зараз виконує заходи оповіщення громадян, мають бойовий досвід й переведені до ТЦК за станом здоров’я. Щоранку перед виходом на патрулювання їх інструктують, як уникати фізичних контактів та словесних конфліктів.

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На питання, чи буває, що допомагати в проведенні оповіщення та мобілізації приїжджають військовослужбовці з ТЦК інших областей, Олександр одразу посміхнувся.

— Я вже втомився відповідати на це питання. Ніколи ніхто з інших областей до нас не приїжджав — у них самих стоять такі ж завдання і їм їх потрібно виконувати. Було якось, що з районних ТЦК області присилали десь 10-20 військових. І то, таке було лише пару разів. Ми ж взагалі нікуди нікому на допомогу не їздили. Мене про це постійно запитують знайомі та розповідають, що то три автобуси вночі приїхали, то три вагони, що будуть влаштовувати «облави» та розповідають інші чутки. Кажу їм, що це брехня. Відповідають, що «то ти нічого не знаєш, а от нам розповіли» і несуть всіляку дурню. То все фейки, які хтось навмисно розповсюджує, — відповів Олександр Мацько.

Він також зазначив, що поліція допомагає ТЦК у виконанні завдань з оповіщення військовозобов’язаних та розшуку ухилянтів. Зараз військові патрулі ТЦК виходять на оповіщення у громадські місця, за місцем проживання та роботи тільки зі співробітниками поліції.

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Як Олександр став «зіркою» інтернету

У серпні 2023 року Олександр Мацько проти власної волі став «зіркою» Тік-Току. Тоді широкого розголосу набув інцидент зі скандальним блогером — полтавським фітнес-тренером Романом Заволокою, який цілеспрямовано шукав у місті групи оповіщення ТЦК та СП, щоб зняти відео, як він ображає та принижує військовослужбовців. І потім виставляв ці відео у соцмережі.

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Заволока і того разу намагався спровокувати військовиків, принижував та ображав їх словесно, а потім плюнув у бік Олександра Мацька. Старший солдат згадує, як йому тоді вдалося утримати себе в руках.

— Це сталося буквально через місяць, як перевівся до ТЦК. Я тоді ще приймав заспокійливі після тяжкої контузії, тож був дуже спокійний. Заволока відверто чіплявся до військових та навмисно їх провокував. Я його попередив, що знімати військовослужбовців заборонено. Після чого він почав поводитися агресивно та неадекватно. Я викликав поліцію, бо ми не маємо права фізично затримувати цивільну людину. Він почув, що я викликаю правоохоронців й швиденько втік зі своїм товаришем, — розповів старший солдат.

Щодо провокатора Романа Заволоки відкрито декілька кримінальних проваджень і зараз тривають судові засідання, на одному з яких Олександр давав свідчення у суді.

— Судові засідання проходять в закритому режимі. Там СБУ проти нього висунули серйозні звинувачення. Тож, схоже, що цьому скандальному блогеру «світить» великий термін ув’язнення. Жодних вибачень переді мною на суді від Заволоки не було, — зазначив Олександр Мацько.

Зазначимо, що за повідомленням речника Полтавського обласного ТЦК та СП, Роману Заволоці інкримінують важкі статті Кримінального кодексу, на кшталт перешкоджання діяльності ЗСУ, погроз військовослужбовцям, заперечення російського вторгнення та глорифікації дій країни-агресора. За все це, скоєне в умовах воєнного стану, фітнес-блогер може потрапити за ґрати на 8 років.

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Я з ними майже не спілкуюся

Олександр розповів, що усі знайомі у Полтаві ставляться до нього з повагою. Серед них ще не всі мають бойовий досвід, але багато хто звертається до нього за порадами — як підготуватися до військової служби, як знайти посаду відповідно до цивільного фаху тощо. Є й такі хто не служив і не планує захищати Україну. Він з ними намагається не спілкуватися, і говорить, що це справа їх совісті.

— Це просто мої знайомі — якісь сусіди, колишні колеги, ми не спілкуємося, ото хіба що «привіт-привіт». Мені байдуже, чим вони зараз займаються та як живуть — раз не у війську, значить, ухиляється. Мені з такими людьми спілкуватися нема про що й не хочеться — знав їх раніше, але тепер не дружу, — зазначив військовий.

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Розповідаючи про свою військову службу Олександр говорить, що для нього вона ніколи не була занадто складною. Скоріше — цікавою, бо сприймав усі виклики, небезпеки й випробування, як пригоди. А ще мав особисту мотивацію — мріє звільнити рідну країну від окупантів, бо не з чуток знає, як підступно Росія діє і діяла раніше проти українців.

— Моя особиста мотивація — це щира любов до України, до рідної землі, і люта ненависть до ворогів — москалів. Вони у 30-х роках майже повністю знищили мою сім’ю тут, на Полтавщині. Мені завжди мої бабусі й дідусі казали, щоб я росіянам ніколи не вірив — і як показав час, вони були повністю праві. А ще я розумію, що можливість захищати Батьківщину випадає не кожному поколінню. Нам вона випала, і це — почесний обов’язок кожного українця, захищати країну, — вважає Олександр Мацько.

Вирішив звільнятися

18-го травня набувають чинності зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», згідно з якими військовослужбовці з інвалідністю отримають право на звільнення. Олександр теж планує звільнитися з лав ЗСУ.

Серед причин такого рішення називає потребу у відпочинку та реабілітації після поранень та майже 10 років військової служби. А ще говорить, що нести службу морально важко, бо втомився пояснювати громадянам про потребу захисту рідної країни. А ще відчуває несправедливість, коли одні багато років захищають Україну, а інші ховаються й поводяться так, нібито нічого в країні не сталося. Втім, припускає, що за два роки, коли потрібно буде знову проходити ВЛК, підпише черговий контракт на військову службу.

— Якби не здоров’я, я б залишився й зараз служити у рідній 95-й бригаді. Але зараз нас дуже демотивує ставлення громадян до мобілізації та комплектування війська. Я розчарований — не думав, що таке може бути в Україні. На жаль, навіть не всі військові розуміють, яку важливу роль відіграють ТЦК та СП. Це частина ЗСУ, без якої армія існувати не зможе, — зазначив Олександр Мацько.

Він підкреслив, що усі військові, які зараз служать разом з ним у Полтавському ТЦК та СП і займаються оповіщенням громадян, пройшли бойовий шлях, і тільки після поранень перевелися служити до ТЦК.

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Відповідаючи на питання, чи вважаєте він правильним ухвалення закону про посилення мобілізації і щоб хотів змінити у ньому процесі для прискорення мобілізації, Олександр відповів, що підтримує, але вважає його прийняття запізнім.

— Дуже пізно ухвалили цей закон. Він був потрібен і його треба було приймати ще влітку 2022 року. Зараз у військових частинах дуже не вистачає людей. Хлопці вкрай втомлені, їх треба міняти, відправляти на ротацію, а міняти нема ким. І озброєння, які нам надають союзники, нам не допоможуть, бо техніка сама по собі не воює — потрібні люди, бійці, захисники, — зазначає Олександр.

Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП полковник Мирослав Волков в ексклюзивному інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, що у місті продовжується робота спільних груп працівників РТЦК та поліції щодо вручення повісток у громадських місцях. За його словами під час дії воєнного стану військовозобов’язані повинні завжди мати при собі військово-обліковий документ. Патрульні перевіряють ці документи й у разі необхідності виписують повістки для прибуття до РТЦК з метою уточнення військово-облікових даних. До вручення повісток у громадських місцях залучаються військовослужбовці, які брали участь у боях на передньому краї, отримали поранення та визнані ВЛК обмежено придатними до військової служби.

— Тому я прошу ставитися до перевірки документів з порозумінням… І, будь ласка, ставтеся з повагою до цих військовослужбовців. Дуже багато з них ходять із паличками, їм важко, але вони розуміють важливість цього завдання, — пояснив Мирослав Волков.