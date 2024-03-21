Про ставлення до ухилянтів та кого можна називати цим словом — речник Полтавського ОТЦК

З погляду закону, ухилянтом можна назвати лише того, хто засуджений за ухилення від мобілізації за статтею 336 КК України
Українські воїни третій рік мужньо воюють на фронті, стримуючи наступ ворога та захищаючи країну та усіх нас. Виснажені військові частини Сил оборони потребують негайного поповнення. А після ухвалення урядового законопроєкту про посилення мобілізації (№ 10449), який вже майже два місяці обговорюється у Верховній Раді, більшість мобілізованих військовослужбовців отримають право на звільнення з військової служби, і їх потрібно буде кимось замінити.
Оновлений законопроєкт про мобілізацію: уряд пропонує проводити її жорсткіше та надати додаткові повноваження ТЦК
Поки народні депутати не поспішаючи працюють над нормами нового законопроєкту, проводити мобілізацію за чинним законодавством територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки стає все складніше.
Дійшло вже до того, що військові з фронту готові самостійно долучитися до цієї справи та взятися до пошуку ухилянтів. Про це у соцмережі Х написав заступник командира бригади спецпризначення «Азов» Сергій Цісарчук із позивним «Мольфар», який запропонував такий спосіб пришвидшення мобілізації.
На його думку, це можна зробити, якщо «дозволити бойовим бригадам самостійно зайнятися цим питанням».
Заступник командира бригади зауважив у своєму дописі, які сили для цього будуть потрібні та який результат можна отримати.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» під час інтерв’ю з речником Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Романом Істоміним поцікавився, як він ставиться до ухилянтів та тих, хто їх виправдовує та надає поради, як ухилитися від мобілізації. І як, на його думку, до цього явища має ставитися українське суспільство, адже ситуація, коли одні воюють два роки, а інші ухиляються від мобілізації, дещо несправедлива. А те, що тисячі жінок воюють на фронті, захищаючи чоловіків, які ховаються від мобілізації, виглядає дивно.
Серед добровольців, які йдуть на військову службу, від 15% до 20% жінки — Полтавський ОТЦК
Ми також запитали у представника Полтавського обласного ТЦК та СП, кого можна називати цим словом — «ухилянт»?
За його словами, він ніколи не чув «адекватних» мотивів та пояснень від тих, хто захищає чоловіків, які ухиляється від захисту України.
Він розповів, що військовозобов’язані бувають різні й називати ухилянтами усіх, хто не горить бажанням долучатися до ЗСУ, не можна.
За його словами, якщо розглядати питання ухилення від призову на військову службу з погляду закону, то ухилянтом можна називати лише того, хто засуджений за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» відповів на питання, щодо призову по мобілізації колишніх правоохоронців, рятувальників, пенсіонерів силових відомств, держслужбовців та депутатів. А також висловив свою думку стосовно законодавчих ініціатив щодо зниження призовного віку для проведення мобілізації з 27 до 25 років.
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