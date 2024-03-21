Про ставлення до ухилянтів та кого можна називати цим словом — речник Полтавського ОТЦК

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 262

З погляду закону, ухилянтом можна назвати лише того, хто засуджений за ухилення від мобілізації за статтею 336 КК України

Українські воїни третій рік мужньо воюють на фронті, стримуючи наступ ворога та захищаючи країну та усіх нас. Виснажені військові частини Сил оборони потребують негайного поповнення. А після ухвалення урядового законопроєкту про посилення мобілізації (№ 10449), який вже майже два місяці обговорюється у Верховній Раді, більшість мобілізованих військовослужбовців отримають право на звільнення з військової служби, і їх потрібно буде кимось замінити.

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Поки народні депутати не поспішаючи працюють над нормами нового законопроєкту, проводити мобілізацію за чинним законодавством територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки стає все складніше.

Дійшло вже до того, що військові з фронту готові самостійно долучитися до цієї справи та взятися до пошуку ухилянтів. Про це у соцмережі Х написав заступник командира бригади спецпризначення «Азов» Сергій Цісарчук із позивним «Мольфар», який запропонував такий спосіб пришвидшення мобілізації.

На його думку, це можна зробити, якщо «дозволити бойовим бригадам самостійно зайнятися цим питанням».

— Все просто, бригада отримує списки в ТЦК і сама займається пошуком ухилянтів, — написав військовий.

Заступник командира бригади зауважив у своєму дописі, які сили для цього будуть потрібні та який результат можна отримати.

— Якщо це завдання поставити бригадній роті розвідки, то з рівнем підготовки, досвідом і оснащення яке в них є буде десь сотня в тиждень, і це будуть не ті старі діди яких зараз привозять, а добірні воїни, які весь цей час втікали від поранених ветеранів, які служать в ТЦК, — наголосив «Мольфар».

Допис «Мольфара» — скріншот

«Кременчуцький ТелеграфЪ» під час інтерв’ю з речником Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Романом Істоміним поцікавився, як він ставиться до ухилянтів та тих, хто їх виправдовує та надає поради, як ухилитися від мобілізації. І як, на його думку, до цього явища має ставитися українське суспільство, адже ситуація, коли одні воюють два роки, а інші ухиляються від мобілізації, дещо несправедлива. А те, що тисячі жінок воюють на фронті, захищаючи чоловіків, які ховаються від мобілізації, виглядає дивно.

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Ми також запитали у представника Полтавського обласного ТЦК та СП, кого можна називати цим словом — «ухилянт»?

— Я, звичайно, негативно ставлюся до тих, хто намагається ухилитися від призова. Водночас я не схвалюю і різку критику в їх бік. Тому що на користь це не йде нікому. Як і критика ухилянтів, так і їх різке виправдовування — все це грає на руку нашому ворогу. І стає ще одним фактором, за яким Росія може розділити наше суспільство, — пояснив Роман Істомін, наполягаючи на важливості єдності українського народу.

За його словами, він ніколи не чув «адекватних» мотивів та пояснень від тих, хто захищає чоловіків, які ухиляється від захисту України.

— Зазвичай виправданням ухилянтів займаються або якісь проросійські налаштовані люди, або росіяни чи боти, або ж адвокати для того, щоб потім отримати від цього кошти. Тобто це вже йде не як виправдовування, а як реклама самого себе, — зауважив речник Полтавського ОТЦК.

Він розповів, що військовозобов’язані бувають різні й називати ухилянтами усіх, хто не горить бажанням долучатися до ЗСУ, не можна.

— Якщо, наприклад, громадянин не хоче, але виникла потреба, його викликали в ТЦК, мобілізували та направили в навчальний центр й там він виконує свій конституційний обов’язок — то це одна справа. А от коли він не просто не хоче, а, наприклад, переховується, або підбурює інших до подібних дій, то за це вже інша справа і має бути кримінально відповідальність. Тому що він не лише висловлює своє особисте небажання, а шкодить обороноздатності країни, — пояснив Роман Істомін.

За його словами, якщо розглядати питання ухилення від призову на військову службу з погляду закону, то ухилянтом можна називати лише того, хто засуджений за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України.

— Таким ухилянтам я вважаю потрібно давати реальні терміни позбавлення волі, — зазначив представник ТЦК.

Нагадаємо, начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» відповів на питання, щодо призову по мобілізації колишніх правоохоронців, рятувальників, пенсіонерів силових відомств, держслужбовців та депутатів. А також висловив свою думку стосовно законодавчих ініціатив щодо зниження призовного віку для проведення мобілізації з 27 до 25 років.