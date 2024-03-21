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Серед добровольців, які йдуть на військову службу, від 15% до 20% жінки — Полтавський ОТЦК

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 180

 

Тисячі жінок на фронті зараз захищають чоловіків, які ухиляються від мобілізації

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» відповів на питання щодо кількості жінок з Полтавщини, які стали на захист України. Він пояснив, яким чином вони потрапляють до ЗСУ, на яких посадах служать та чи знаходяться на передовій.

— Щодо військової служби жінок, то насамперед це військова служба за контрактом, тому що обов’язковій мобілізації вони не підлягають… Щодо цифр по Полтавській області, то це, як і загалом по Україні, близько 15-20% від загального числа призваних за контрактом, складають жінки, — заявив Роман Істомін.

Начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП не назвав чисельності жінок, що під час повномасштабної війни добровільно пішли до лав ЗСУ та НГУ, але зазначив, що жінки там служать на рівних з чоловіками.

— В армії у нас гендерна рівність. Звичайно, є певні обмеження стосовно охорони материнства та інших, так званих «цивільних» обмежень. Тобто, не може жінка бути, ну, наприклад, артилеристкою — переносити боєприпаси, кожен з яких важить кілограмів по 30, що шкідливо для жіночого здоров’я. Ну і є ще низка подібних обмежень. А загалом жінки можуть бути як снайперами, стрілками, розвідницями, так і командирами відділень, розрахунків. І однозначно є жінки, які знаходяться на самих передових позиціях. Тож виходить, що вони захищають на фронті й тих громадян, якій в цей час переховуються від мобілізації, — наголосив Роман Істомін.

Зазначимо, що станом на січень 2024 року в українській армії служило 45 587 військовослужбовиць і їх чисельність продовжує збільшуватися. Про це повідомив Military Media Center.

За даними Міноборони, на той час 13 487 військовослужбовиць вже мали статус учасника бойових дій, а понад 4 000 військовослужбовиць перебували у районах ведення бойових дій.

У Збройних силах України служать понад 45 тисяч жінок, з них чотири тисячі зараз на передовій

Однією з таких жінок, що добровільно стала на захист України, стала журналістка «Кременчуцького Телеграфа» Альона Душенко, яка 30 червня минулого року уклала контракт на проходження військової служби у лавах ЗСУ.

До навчальних центрів ЗСУ у червні з Полтавщини направили понад 700 військовозобов’язаних

Нагадаємо, що напередодні 23-річна бойова медикиня Анастасія розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про те, як рятує життя біля лінії фронту, «Тік-Ток війська», військові борщі й солянки та з чим стикаються дівчата на війні.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП мобілізація військова служба жінка в армії контракт ЗСУ
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