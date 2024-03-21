Серед добровольців, які йдуть на військову службу, від 15% до 20% жінки — Полтавський ОТЦК

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» відповів на питання щодо кількості жінок з Полтавщини, які стали на захист України. Він пояснив, яким чином вони потрапляють до ЗСУ, на яких посадах служать та чи знаходяться на передовій.
Начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП не назвав чисельності жінок, що під час повномасштабної війни добровільно пішли до лав ЗСУ та НГУ, але зазначив, що жінки там служать на рівних з чоловіками.
Зазначимо, що станом на січень 2024 року в українській армії служило 45 587 військовослужбовиць і їх чисельність продовжує збільшуватися. Про це повідомив Military Media Center.
За даними Міноборони, на той час 13 487 військовослужбовиць вже мали статус учасника бойових дій, а понад 4 000 військовослужбовиць перебували у районах ведення бойових дій.
У Збройних силах України служать понад 45 тисяч жінок, з них чотири тисячі зараз на передовій
Однією з таких жінок, що добровільно стала на захист України, стала журналістка «Кременчуцького Телеграфа» Альона Душенко, яка 30 червня минулого року уклала контракт на проходження військової служби у лавах ЗСУ.
До навчальних центрів ЗСУ у червні з Полтавщини направили понад 700 військовозобов’язаних
Нагадаємо, що напередодні 23-річна бойова медикиня Анастасія розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про те, як рятує життя біля лінії фронту, «Тік-Ток війська», військові борщі й солянки та з чим стикаються дівчата на війні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.