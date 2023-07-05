До навчальних центрів ЗСУ у червні з Полтавщини направили понад 700 військовозобов’язаних

У Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підбили підсумки роботи за червень та перше півріччя поточного року. Участь у заході взяли начальники районних і міського ТЦК та СП разом із начальниками відділів.
Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи полковник Олександр Котюх відзначив, що протягом червня понад 700 військовозобов’язаних з Полтавщини було направлено до навчальних центрів ЗСУ. А близько 30 офіцерів запасу — на курси перепідготовки та підвищення кваліфікації.
Присутні на зібранні звернули особливу увагу на якість відбору військовозобов’язаних на військову службу за контрактом.
Варто зазначити, що серед цих патріотів опинилася і журналістка «Кременчуцького Телеграфа» Альона Душенко, яка 30 червня добровільно пішла на військову службу за контрактом й наразі проходить курс військової підготовки в одному з навчальних центрів ЗСУ.
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