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До навчальних центрів ЗСУ у червні з Полтавщини направили понад 700 військовозобов’язаних

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 255

 

Одна з цих військовозобов’язаних — журналістка «Кременчуцького Телеграфа» Альона Душенко

У Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підбили підсумки роботи за червень та перше півріччя поточного року. Участь у заході взяли начальники районних і міського ТЦК та СП разом із начальниками відділів.

Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи полковник Олександр Котюх відзначив, що протягом червня понад 700 військовозобов’язаних з Полтавщини було направлено до навчальних центрів ЗСУ. А близько 30 офіцерів запасу — на курси перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Присутні на зібранні звернули особливу увагу на якість відбору військовозобов’язаних на військову службу за контрактом.

 

— В умовах війни українці й далі йдуть до війська та пов’язують своє майбутнє зі Збройними Силами України. Лише впродовж першого півріччя майже 400 мешканців Полтавщини підписали контракт на проходження військової служби. Усі захисники та захисниці направляються до навчальних центрів, де здобувають досвід військової служби, — зазначив у своєму виступі начальник сектору комплектування полковник Владислав Литовченко.

Варто зазначити, що серед цих патріотів опинилася і журналістка «Кременчуцького Телеграфа» Альона Душенко, яка 30 червня добровільно пішла на військову службу за контрактом й наразі проходить курс військової підготовки в одному з навчальних центрів ЗСУ.

За час повномасштабної війни з Полтавщини призвали понад 30 тисяч військовозобов’язаних
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавський ОТЦК та СП
Теги: ТЦК та СП Полтавська область мобілізація ЗСУ призов
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