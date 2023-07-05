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У Кременчуці радіаційний фон у межах норми, а на ЗАЕС мінування не виявили

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 178 Коментарів: 1

 

Вчора українська розвідка повідомляла про підозрілі предмети на дахах енергоблоків, але представники МАГАТЕ їх не знайшли

У Кременчуці розгорнута мережа пунктів радіаційного та хімічного спостереження, яка проводить щоденний моніторинг радіаційного фону та доводить його показники до населення на офіційному сайті Кременчуцької міської ради в щоденній стрічці новин.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради.

Так, за результатами вимірювання на ранок 5 липня 2023 — радіаційний фон складає 0,10 мкЗв/год (мікрозівертів за годину), що не перевищує допустимий рівень гамма-випромінювання 0,30 мкЗв /год.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, радіаційна ситуація в цілому по Україні також знаходиться у своїх звичних межах.

 

Як кременчужани дізнаються, якщо на Запорізькій АЕС станеться надзвичайна ситуація

У разі виникнення надзвичайної радіаційної ситуації на ЗАЕС в обов’язковому порядку буде проведено оповіщення населення. Будуть увімкнені сирени оповіщення, далі протягом 3-5 хвилин до населення через ЗМІ буде доведена інформація про надзвичайну ситуацію з рекомендаціями щодо подальших дій.

Щоб прослухати термінові повідомлення необхідно налаштувати ефірні радіоприймачі на програму державного радіомовлення «Радіо Лтава» (УР-1) — 100,9 мГц або радіостанції у місті Кременчуці:

  • «Радіо NRG» — 106.0 мГц;
  • «Автохвиля» — 102.1 мГц;
  • «Мелодія FM» — 103.5 мГц.

А також на місцевих телеканалах:

  • Приватна телекомпанія «Візит»;
  • Кременчуцька міська телерадіокомпанія.

Варто зазначити, що мобільний додаток «Повітряна тривога» у разі загрози радіаційного забруднення буде сповіщати про надзвичайну ситуацію повідомленням «РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА» з унікальним звуковим сповіщенням. Окрім звукового сигналу, застосунок також надсилатиме текстове повідомлення з рекомендаціями дій відповідно до виду загрози.

— Відстань нашого міста від ЗАЕС становить близько 200 км, що значно знижує для нас ризики та наслідки ймовірної аварії на ЗАЕС. У будь-якому випадку просимо не панікувати та слідкувати за офіційними повідомленнями, — звертаються до містян працівники департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи КМР.

Яка зараз ситуація на ЗАЕС

Володимир Зеленський. Фото: Міністерство оборони України
Володимир Зеленський

Ввечері 4 липня Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на ЗАЕС.

— Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Росія повинна чітко усвідомлювати: світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати.

Радіація — це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. Сьогодні рівно 16 місяців, як російські військові повністю контролюють територію та споруди Запорізької АЕС. У різних держав світу є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати, що відбувається і хто в цьому винен, — зазначив він.

Президент згадав про інформацію від української розвідки про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій. Але в будь-якому разі світ бачить — і не може не бачити! — що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший.

— На жаль, не було вчасної та масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. І це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його — це обов’язок усіх у світі, і ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь, — заявив Володимир Зеленський.

Рафаель Гроссі. Фото: wikimedia
Рафаель Гроссі

А сьогодні вдень, 5 липня, за інформацією Інтерфакс-Україна, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що його фахівці уважно стежать за ситуацією на ЗАЕС з огляду на заяви про загрозу диверсії, але під час нещодавніх інспекцій ознак мінування там не виявили.

— Я контактував з експертами постійної місії на ЗАЕС сьогодні, лише декілька годин тому. Ми в курсі тверджень і заяв обох сторін… Під час недавніх інспекцій ми не зафіксували жодних ознак мінування, але ми, як і раніше, надзвичайно насторожені, — сказав Рафаель Гроссі на брифінгу в Японії, коментуючи повідомлення про загрозу диверсії на ЗАЕС.

Він додав, що наразі «не можна розслаблятися», і пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: 5.ua, mil.gov.ua, ukranews.com
Теги: радіація ЗАЕС Володимир Зеленський Рафаель Гроссі МАГАТЕ Запорізька АЕС Укргідрометцентр Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцька міська рада довідник
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Коментарі: 1

1 062
evil:
Сьогодні, 17:50

Из Японии оно видать виднее. Готов свою бошку дать на отсечение если русня таки произведёт подрыв?


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