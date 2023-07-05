Як в Омельницькій громаді відкрили місцеву пожежну охорону

Влітку завжди актуальною стає пожежна небезпека. Тому дуже важливо встигнути надати допомогу. Але мешканці багатьох віддалених сіл на своєму досвіді знають, що таке чекати рятувальників, які їдуть з Кременчука. За час, який вони проводять в путі, домівка встигає повністю згоріти. Розв’язати цю проблему можна відкриттям місцевих пунктів пожежної охорони. Один з таких відкрився у середу, 5 липня, в селі Омельник.
На урочистому відкритті були присутні голова Омельницької сільської територіальної громади Андрій Пирог, заступник голови Кременчуцької РВА Артем Даценко, начальник Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, підполковник служби цивільного захисту Олексій Стеценко.
Начальник Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, підполковник служби цивільного захисту Олексій Стеценко відмітив, що в Омельницькій громаді питання пожежної безпеки вирішуються на відповідному рівні, як на об’єктах комунальної власності, так і в населених пунктах.
За словами заступника голови Кременчуцької РВА Артема Даценко, в районі це дев’ята пожежна охорона та п’яте добровольче формування.
Також він підкреслив, що місцева пожежна охорона разом з добровольцями відразу розпочне надавати допомогу: розгорне рукава, подасть воду, тобто локалізує надзвичайну ситуацію до приїзду бригади пожежників.
Керівник місцевої пожежної групи Володимир Коваль зазначив, що дуже вдячний громаді за організацію охорони. П’ять чоловік, місцевих мешканців — основний склад команди та добровольці, готові в будь-яку мить прийти на допомогу і локалізувати пожежу.
Дуже раді відкриттю пожежної охорони й місцеві мешканці Василь Борщенко та Микола Пирог, вони вважають, що місцеві рятувальники зроблять все, щоб пожеж на території громади було менше.
У планах відкриття таких формувань ще у двох наведених пунктах Кременчуччини — у Семенівці та Новій Галещині.
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