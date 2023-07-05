Як в Омельницькій громаді відкрили місцеву пожежну охорону

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 270

Раніше в Омельник їхали пожежники з Кременчука

Влітку завжди актуальною стає пожежна небезпека. Тому дуже важливо встигнути надати допомогу. Але мешканці багатьох віддалених сіл на своєму досвіді знають, що таке чекати рятувальників, які їдуть з Кременчука. За час, який вони проводять в путі, домівка встигає повністю згоріти. Розв’язати цю проблему можна відкриттям місцевих пунктів пожежної охорони. Один з таких відкрився у середу, 5 липня, в селі Омельник.

На урочистому відкритті були присутні голова Омельницької сільської територіальної громади Андрій Пирог, заступник голови Кременчуцької РВА Артем Даценко, начальник Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, підполковник служби цивільного захисту Олексій Стеценко.

— Сьогодні ми відкриваємо місцеву пожежну охорону. У наших рятувальників вже є транспортний засіб, який силами сільради й добровольців був відремонтований. Також були виділені кошти на придбання ранця для засобів тушіння, помпи, генератора, всього того, що необхідно в роботі. Це тільки початок. Надалі буде налагоджена робота з місцевими добровольчими, щоб надавати якісну послугу задля безпеки нашої громади, — сказав голова Омельницької сільської територіальної громади Андрій Пирог.

Начальник Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, підполковник служби цивільного захисту Олексій Стеценко відмітив, що в Омельницькій громаді питання пожежної безпеки вирішуються на відповідному рівні, як на об’єктах комунальної власності, так і в населених пунктах.

— Відкриття пожежної охорони — це справжня подія, дуже корисна для громади. Хочу наголосити, щодо необхідного виконання правил безпеки праці при виконанні тих чи інших надзвичайних подій, — сказав він та вручив ключі від приміщення керівнику охорони.

За словами заступника голови Кременчуцької РВА Артема Даценко, в районі це дев’ята пожежна охорона та п’яте добровольче формування.

— Голова громади своїм позитивним прикладом показує іншим громадам, що необхідно організовувати такі добровольчі формування, тому що кожна мить при пожежі є вирішальною. Тому приєднуюсь до привітань й бажаю вогнеборцям сухих рукавів, поменше викликів й кріпких нервів, — сказав Даценко.

Також він підкреслив, що місцева пожежна охорона разом з добровольцями відразу розпочне надавати допомогу: розгорне рукава, подасть воду, тобто локалізує надзвичайну ситуацію до приїзду бригади пожежників.

Керівник місцевої пожежної групи Володимир Коваль зазначив, що дуже вдячний громаді за організацію охорони. П’ять чоловік, місцевих мешканців — основний склад команди та добровольці, готові в будь-яку мить прийти на допомогу і локалізувати пожежу.

Дуже раді відкриттю пожежної охорони й місцеві мешканці Василь Борщенко та Микола Пирог, вони вважають, що місцеві рятувальники зроблять все, щоб пожеж на території громади було менше.

У планах відкриття таких формувань ще у двох наведених пунктах Кременчуччини — у Семенівці та Новій Галещині.



