Три команди «Кремінь» 2012 зіграли на турнірі «Промінь Мрії Cup» (U-11)

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 139

У Горішніх Плавнях відбувся літній турнір серії «Промінь Мрії Cup» (U-11), який зібрав 12 команд із Полтави, Кременчука, Олександрії, Світловодська та Горішніх Плавнів вікової категорії гравців команд 2012 р. н. Головний кубок турніру здобула полтавська «Ворскла» (тренер Євген Бахуринський). Володарями срібних нагород стали гравці «Гірника-Спорт» (тренери — Євгеній Слива та Сергій Коннов), а «бронза» — у юнаків «Кременя» (тренер — Володимир Дичко). Команді «Кремінь К» (тренер Олег Казьмірчук) від організаторів був вручений символічний «Кубок Мрії», яким нагороджується команда, яка не потрапиладо числа призерів, але в якої є чималий потенціал.

На попередньому етапі у двох групах команди боролися за вихід до вирішальних стадій. Переможці груп здобули право грати у фіналі.

Одну із путівок туди здобули гравці команди «Гірник-Спорт» (Білі), які у своїй групі випередили головного конкурента — команду «Кремінь». Ці колективи виграли у своїх суперників, зіграли між собою унічию — 1:1 та набрали однакову кількість очок. Внаслідок найкращої різниці м’ячів до фіналу потрапили саме господарі поля.

У матчі за третє місце «Кремінь» здобув результативну перемогу — 5:2 — над командою зі Світловодська — КДЮСШ.

Найкращі гравці своїх команд:

Іван Юрчишин («Кремінь-2»)

Нікіта Іскандіров («Кремінь»)

Андрій Почечуєв (КДЮСШ)

Дмитро Кривошапко (Гірник-Спорт «Червоні»)

Богдан Хованюк («Аметист»)

Назар Коцюбан («Ворскла»)

Нікіта Чеснаков («Ворскла-2»)

Нікіта Рожков («Кремінь» К)

Володимир Палійчук («КДЮСШ-2»)

Рустам Скоморовский («Гірник-Спорт»)

Дмитро Солоухов («Аметист»).

Найкращі гравці турнірі у своєму амплуа:

нападник — Тимур Харченко («Гірник-Спорт»)

півзахисник — Назар Кретов («КДЮСШ»)

захисник — Нікіта Гирман («Гірник-Спорт»)

воротар — Денис Баранов («Кремінь»)

бомбардир — Єгор Бартош («Ворскла»).

Найкращий гравець турніру — Єгор Марчук («Ворскла»).