Ріст цін на заправках Полтавщини не припиняється: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 5 липня

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А на одній із мереж АЗС ціни на бензин сьогодні знизилися

Ціни на заправках Кременчука та Полтавщини продовжують зростати вже сьомий день поспіль. У порівнянні з вчорашнім днем ціни на заправках не змінилися лише на двох мережах АЗС — Укрнафта та Авіас.

А єдина мережа заправок — WOG сьогодні навіть зменшила ціну на бензин А-95 преміум на 1 грн за літр після вчорашнього подорожчання.

В усіх інших мережах пальне сьогодні подорожчало.

Найбільше ціни підняли на заправках BVS — на 2 грн за літр на бензин і дизель, та на 1,2 грн на газ.

На заправках Авторанс бензин та дизель подорожчали також на 2 грн за літр.

БРСМ-Нафта підняла ціни на бензин на 1 грн, дизель — на 0,50 грн, а газ — на 0,20 грн за літр.

На АЗС OKKO дизель подорожчав на 1 грн за літр.

U.GO підняла ціни на дизель на 0,80 грн за літр, а на газ — на 0,20 грн.

І на заправках Motto бензин подорожчав на 0,4 грн за літр.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що подорожчання автомобільного пального продовжиться й ціни будуть поступово зростати до кінця липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 5.07.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 49,23 +0,31 +0,643% Бензин А-95 47,77 +0,58 +1,218% Бензин А-92 45,72 +0,84 +1,872% Дизельне пальне 46,51 +0,81 +1,775% Газ автомобільний 23,18 +0,07 +0,288%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 5.07.2023 р.