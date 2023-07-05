Ріст цін на заправках Полтавщини не припиняється: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 5 липня

Ціни на заправках Кременчука та Полтавщини продовжують зростати вже сьомий день поспіль. У порівнянні з вчорашнім днем ціни на заправках не змінилися лише на двох мережах АЗС — Укрнафта та Авіас.
А єдина мережа заправок — WOG сьогодні навіть зменшила ціну на бензин А-95 преміум на 1 грн за літр після вчорашнього подорожчання.
В усіх інших мережах пальне сьогодні подорожчало.
Найбільше ціни підняли на заправках BVS — на 2 грн за літр на бензин і дизель, та на 1,2 грн на газ.
На заправках Авторанс бензин та дизель подорожчали також на 2 грн за літр.
БРСМ-Нафта підняла ціни на бензин на 1 грн, дизель — на 0,50 грн, а газ — на 0,20 грн за літр.
На АЗС OKKO дизель подорожчав на 1 грн за літр.
U.GO підняла ціни на дизель на 0,80 грн за літр, а на газ — на 0,20 грн.
І на заправках Motto бензин подорожчав на 0,4 грн за літр.
Нагадаємо, експерти прогнозують, що подорожчання автомобільного пального продовжиться й ціни будуть поступово зростати до кінця липня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
49,23
|+0,31
|+0,643%
|
Бензин А-95
|
47,77
|
+0,58
|+1,218%
|
Бензин А-92
|
45,72
|
+0,84
|
+1,872%
|
Дизельне пальне
|
46,51
|+0,81
|+1,775%
|
Газ автомобільний
|
23,18
|+0,07
|+0,288%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
50,99
|
48,99
|
46,99
|
46,99
|
23,19
|
Motto
|
|
44,58
|
|
43,98
|
22,98
|
U.GO
|
49,55
|
47,55
|
44,55
|
45,75
|
22,75
|
WOG
|
51,99
|
49,99
|
|
48,99
|
24,48
|
Авіас
|
46,50
|
46,00
|
45,00
|
46,00
|
21,99
|
Автотранс
|
48,98
|
46,98
|
46,98
|
23,18
|
БРСМ-Нафта
|
45,49
|
|
|
43,99
|
22,99
|
ОККО
|
51,99
|
49,99
|
|
49,99
|
24,49
|
Укрнафта
|
47,90
|
45,90
|
44,90
|
44,90
|
22,60
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