Автомобільне пальне дорожчає щодня — коли ціни на заправках досягнуть свого піку

З 1-го липня після повернення податків на автомобільне пальне вартість бензину, дизелю та автогазу майже щодня збільшується на 1-2 грн за літр. Ціни на пальне досягнуть свого піка наприкінці липня.
Про це повідомляє директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
За його словами, податковий складник у вартості бензину збільшився на 11 грн за літр: приблизно 3,5 грн — це акциз. Решта — ПДВ. Щодо дизельного пального, то приблизно на 7,5 грн, з яких акциз 1,3 грн. Скраплений газ, для якого акциз залишився без змін, відіграє тільки підвищення ПДВ — до 3 гривень за літр.
Він зазначив, що здебільше здорожчає через підвищення акцизу бензин, бо він зріс більш ніж удвічі. А дизель та автогаз вийдуть на свою нову вартість до кінця цього тижня. Остаточно нові ціни на автомобільне пальне сформуються наприкінці місяця.
Нагадаємо, в Україні з 1 липня повернули акциз на пальне та розмір ПДВ до довоєнного рівня (податок був 7% — став 20%).
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