Автомобільне пальне дорожчає щодня — коли ціни на заправках досягнуть свого піку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 200

З 1-го липня після повернення податків на автомобільне пальне вартість бензину, дизелю та автогазу майже щодня збільшується на 1-2 грн за літр. Ціни на пальне досягнуть свого піка наприкінці липня.

Про це повідомляє директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

За його словами, податковий складник у вартості бензину збільшився на 11 грн за літр: приблизно 3,5 грн — це акциз. Решта — ПДВ. Щодо дизельного пального, то приблизно на 7,5 грн, з яких акциз 1,3 грн. Скраплений газ, для якого акциз залишився без змін, відіграє тільки підвищення ПДВ — до 3 гривень за літр.

— Нові-старі податки на пальне чинні. За три дні бензин-ДП плюс 2 грн, сьогодні очікується — ще плюс 2-3… Перша хвиля здорожчання пального зумовлена саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу. Акциз має відпрацювати на цінах у другій половині місяця. Оскільки ринок імпортував великі обсяги продукту у травні-червні з низькою ставкою акцизу. В міру того, як обсяги запасів зі «старим» акцизом будуть заміщатися новими обсягами з високою ставкою, буде відбуватись інтеграція у ціну, — пояснив експерт.

Він зазначив, що здебільше здорожчає через підвищення акцизу бензин, бо він зріс більш ніж удвічі. А дизель та автогаз вийдуть на свою нову вартість до кінця цього тижня. Остаточно нові ціни на автомобільне пальне сформуються наприкінці місяця.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня повернули акциз на пальне та розмір ПДВ до довоєнного рівня (податок був 7% — став 20%).