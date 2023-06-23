Не вживайте без підстав йодисті препарати — це зашкодить вашому здоров’ю

У Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки попередили, що на сьогодні немає причин вживати таблетовані препарати йоду чи його розчини.
Також фахівці нагадують, що йодна профілактика — це насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та запобігання її опроміненню. Радіоактивний йод утворюється тільки за умови роботи енергоблока на потужності. Тобто, тоді, коли енергоблок АЕС генерує електроенергію. Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було переведено в стан зупину у вересні 2022 року. А це означає, що енергоблоки ЗАЕС знаходяться в зупині щонайменше 9 місяців та не генерують електроенергію протягом цього часу.
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