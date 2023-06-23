Не вживайте без підстав йодисті препарати — це зашкодить вашому здоров’ю

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 56

Радіоактивний йод на Запорізькій АЕС наразі не утворюється, адже її енергоблоки не працюють

У Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки попередили, що на сьогодні немає причин вживати таблетовані препарати йоду чи його розчини.

— Безпідставне вживання пігулок Калію Йодиду загрожує вашому здоров’ю. Проковтування настоянки йоду, Бетадину або розчину Люголя можуть викликати серйозні опіки слизової та отруєння. Жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики! — наголосили в науково-технічному центрі.

Також фахівці нагадують, що йодна профілактика — це насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та запобігання її опроміненню. Радіоактивний йод утворюється тільки за умови роботи енергоблока на потужності. Тобто, тоді, коли енергоблок АЕС генерує електроенергію. Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було переведено в стан зупину у вересні 2022 року. А це означає, що енергоблоки ЗАЕС знаходяться в зупині щонайменше 9 місяців та не генерують електроенергію протягом цього часу.

— При цьому рішення про прийом йоду приймається місцевими органами виконавчої влади на основі прогнозу радіаційної обстановки та на підставі наданої місцевим органам виконавчої влади інформації від представників експлуатуючої АЕС організації, МОЗ України, ДСНС України, — зазначають в Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки.