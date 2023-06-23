Як минула доба на Кременчуччині

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Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники 3 рази виїжджали на виклики:

на вулиці Портовій у Горішніх Плавнях врятували кота;

на проспекті Лесі Українки у Кременчуці горів сміттєвий бак;

поблизу Садків горіло сміття на відкритій території.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 4 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали водія, який перебував за кермом напідпитку. Він отримав адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Також на чотирьох кременчужан склали адмінпротоколи за домашнє насильство.