Сьогодні у Кременчуцькому районі сталася ДТП: постраждав водій

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Сьогодні, 23 червня, близько 6.30, на автодорозі Полтава – Кременчук, поблизу села Соснівка Кременчуцького району сталася ДТП. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Попередньо, автомобіль Fiat, яким керував 31-річний чоловік під час руху виїхав за межі проїзної частини. Внаслідок ДТП водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За даним фактом поліцією вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство встановлює обставини та причини ДТП.