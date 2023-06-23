Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Надзвичайні новини

Сьогодні у Кременчуцькому районі сталася ДТП: постраждав водій

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 202

 
Чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували

Сьогодні, 23 червня, близько 6.30, на автодорозі Полтава – Кременчук, поблизу села Соснівка Кременчуцького району сталася ДТП. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Попередньо, автомобіль Fiat, яким керував 31-річний чоловік під час руху виїхав за межі проїзної частини. Внаслідок ДТП водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За даним фактом поліцією вирішується питання про  внесення відомостей  до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство встановлює обставини та причини ДТП.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Кременчуцький район
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх