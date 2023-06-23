Вчора на Полтавщині сталася автотроща: постраждав пасажир автомобіля

Вчора, 22 червня, близько 21.45, на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, поблизу села Покровська Багачка Лубенського району сталася ДТП. Про це повідомили у Лубенському райуправлінні поліції.
Попередньо, автомобіль BMW, яким керував 32-річний мешканець Дніпропетровської області, виїхав за межі проїзної частини дороги та наїхав на металевий відбійник. Внаслідок ДТП 35-річний пасажир автомобіля, мешканець Києва, отримав тілесні ушкодження його доставили до лікарні.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове розслідування.
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