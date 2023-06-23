Загроза аварії на Запорізькій АЕС з викидом радіації: що у такому разі робити кременчужанам (додано)

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 1 650 Коментарів: 3

Вчора Президент України провів брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Представникам цих країн та міжнародних організацій була надана наявна інформація щодо загрози теракту на ЗАЕС, який готує росія.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні наприкінці 484-го дня війни.

— Світ повинен знати про те, що готує окупант. Кожен, хто знає, — має діяти. Звичайно, після російського теракту на Каховській ГЕС та свідомих ударів терористів по інших дамбах та енергетичних об’єктах — уже давно ні в кого у світі не має бути якихось ілюзій щодо росії. Саме росія зараз є глобальним центром цинізму — і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу. Світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам, і тим більше — радіаційній катастрофі, — заявив президент.

Нагадаємо, що вчора вранці він опублікував термінове звернення у якому попередив, що росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації, посилаючись на дані української розвідки. Президент закликав усі країни, міжнародні організації та все людство діяти, щоб зупинити країну-терориста, та зазначив, що «радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру».

У зверненні Володимир Зеленський нагадав, що Запорізька атомна станція є найбільшою у Європі, а росія наразі використовує її як елемент у своїй агресії. Українська влада неодноразово звертала увагу західних партнерів, що росіяни мінують ЗАЕС та Каховську ГЕС, але бачить відсутність адекватної реакції на ці попередження.

Якою буде зона відчуження у разі аварії на ЗАЕС

Ще у серпні 2022 року Енергоатом та Державна агенція з управління зоною відчуження поінформували про можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС. Вони можуть бути вдесятеро більшими, ніж наслідки аварії на ЧАЕС 1986 року. Зона відчуження становитиме до 30 тис. км² (10 Чорнобільських зон). Там неможливо буде жити 100 тисяч років. Доведеться переселити до 2 млн людей. Радіоактивні речовини, залежно від погоди, полетять або на Європу, або на білорусь та росію.

До 50-кілометрової зони відчуження можуть увійти Нікополь, Марганець, Покровське та інші населені пункти Запорізької та Дніпропетровської областей.

Які міста та країни опиняться у зоні радіаційного забруднення

Річка Дніпро буде забруднена на десятиліття. Аварія може спричинити викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров’я людей, для ґрунту та води. За припущеннями радниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів Лали Тарапакіної, в разі аварії на ЗАЕС потрібно буде негайно відселити людей із Мелітополя, Енергодара, Запоріжжя, Нікополя та Кривого Рогу. У відносно неураженій зоні залишаться лише Ужгород, Львів та частина Волинської області. Ступінь зараження територій України та Європи, росії та білорусі залежатиме від відстані та напрямку вітру.

У вересні 2022 року вчені Укргідрометцентру змоделювали умовний вибух на Запорізькій АЕС. Простеживши, куди на той момент дув вітер, вчені зробили висновок, що радіація торкнулася б півдня України, а потім через Чорне море рухалася б у південно-західному напрямку. Радіація зачепила б одразу щонайменше Туреччину, Грецію, Болгарію, Молдову та Румунію.

А колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков заявив, що, за його розрахунками, якщо на ЗАЕС станеться аварія, то це торкнеться приблизно 1 мільярда людей у 40 країнах світу.

Головне — не панікувати та виконувати поради фахівців

Втім, панікувати не варто, а необхідно дотримуватися порад та інструкцій, які надають фахівці та структури з питань цивільного захисту населення, ДСНС та МОЗ України.

Про це заявив директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Ігор Чудаков.

— По перше — не панікувати. По друге — слухати повідомлення по системі оповіщення та виконувати усі поради. А по третє — не вживати медичних засобів, зокрема йодистих препаратів, без вказівок медиків. Тим більше, що особам старшого віку їх вживати взагалі не можна, — зазначив Ігор Чудаков.

Що робити кременчужанам: пояснення від Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи

В Україні на базі «Енергоатому» створений кризовий штаб, який займається цілодобовим моніторингом ситуації навколо Запорізької АЕС.

У місті Кременчук розгорнута мережа пунктів радіаційного та хімічного спостереження, яка проводить щоденний моніторинг радіаційного фону та доводить його показники до населення на офіційному сайті Кременчуцької міської ради в щоденній стрічці новин.

У разі аварії в обов’язковому порядку буде проведено оповіщення населення про надзвичайну ситуацію.

В громаді будуть увімкнені сирени оповіщення, далі протягом 3-5 хвилин до населення через засоби масової інформації буде доведена інформація про надзвичайну ситуацію з рекомендаціями щодо подальших дій.

Щоб прослухати термінові повідомлення необхідно налаштувати ефірні радіоприймачі на програму державного радіомовлення «Радіо Лтава» (УР-1) — 100,9 мГц або радіостанції у місті Кременчуці:

«Радіо NRG» — 106.0 мГц,

«Автохвиля» — 102.1 мГц,

«Мелодія FM» — 103.5 мГц

та місцеві телеканали:

Приватна телекомпанія «Візит»,

Кременчуцька міська телерадіокомпанія.

Хочемо звернути Вашу увагу на те, що мобільний додаток «Повітряна тривога» у разі загрози радіаційного забруднення буде сповіщати про надзвичайну ситуацію повідомленням «РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА» з унікальним звуковим сповіщенням. Окрім звукового сигналу, застосунок також надсилатиме текстове повідомлення з рекомендаціями дій відповідно до виду загрози.

У разі радіаційної аварії Державною службою України з надзвичайних ситуацій будуть надані рекомендації щодо проведення йодопрофілактики для населення, визначені зони з високим, помірним та низьким рівнем радіоактивного забруднення, будуть визначені заходи щодо евакуації з 30 кілометрової зони навколо ЗАЕС та інші необхідні заходи для захисту населення.

Щодо йодної профілактики у разі аварії з викидом радіації медики дали наступні рекомендації:

Зберігайте спокій і не скуповуйте в аптеках препарати йоду, а в магазинах — йодовану сіль. Йодна профілактика здійснюється лише після офіційного оповіщення в засобах масової інформації.

У випадках радіаційного зараження приймаються препарати, що містять йод:

йодистий калій (у пігулках)

йод (водно-спиртовий розчин йоду)

За відсутності йодистого калію використовуйте йодистий розчин. Дозування йоду повинно бути таким:

У випадку прийому пігулок:

діти від 2 до 6 років — 65 мг ½ таблетки;

діти від 7 до 11 років 65 мг 1 таблетка;

діти від 12 років і дорослі 125 мг 1 таблетка.

У випадку прийому рідини:

діти старше 14 років та дорослі: 40 крапель;

діти до 14 років: 20 крапель;

діти від 2 до 6 років 10 крапель.

Водночас хочемо заспокоїти населення Кременчуцької міської територіальної громади, що відстань нашого міста від ЗАЕС становить

близько 200 км, що значно знижує для нас ризики та наслідки ймовірної аварії на ЗАЕС.

Вживати препарати йоду поки нікому не потрібно

У Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки попередили, що на сьогодні немає причин вживати таблетовані препарати йоду чи його розчини.

— Безпідставне вживання пігулок Калію Йодиду загрожує вашому здоров’ю. Проковтування настоянки йоду, Бетадину або розчину Люголя можуть викликати серйозні опіки слизової та отруєння. Жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики! — наголосили в науково-технічному центрі.

Також нагадують, що йодна профілактика — це насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та запобігання її опроміненню. Радіоактивний йод утворюється тільки за умови роботи енергоблока на потужності. Тобто, тоді, коли енергоблок АЕС генерує електроенергію. Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було переведено в стан зупину у вересні 2022 року. А це означає, що енергоблоки ЗАЕС знаходяться в зупині щонайменше 9 місяців та не генерують електроенергію протягом цього часу.

- При цьому рішення про прийом йоду приймається місцевими органами виконавчої влади на основі прогнозу радіаційної обстановки та на підставі наданої місцевим органам виконавчої влади інформації від представників експлуатуючої АЕС організації, МОЗ України, ДСНС України, — наголошують в Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки.

ДОДАНО 12.00:

В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на ЗАЕС. МВС надало перші інструкції

У зв'язку з можливим терактом росії на ЗАЕС відсьогодні в Україні розгорнуто роботу штабів, в яких будуть присутні енергетики, представники ДСНС, поліція, медики. Про це в ефірі телемарафону заявив глава МВС Ігор Клименко. Він закликав зберігати спокій і дотримуватися інструкцій від органів влади.

- Що стосується ЗАЕС. Той радіоактивний фон, який можливо буде після будь-яких заходів у повітрі, буде зберігатися приблизно одну добу. На 80% радіоактивний фон зменшиться протягом доби, – сказав він.

Клименко наголосив, що за цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, кожен громадянин має закритися у своєму приміщенні, закрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери. Також треба ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах, вологою тканиною або скотчем.

Найближчими днями, за його словами, буде проведено відповідні навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів. Клименко зазначив, що все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання.

- Усі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом, – сказав очільник МВС, уточнивши, що йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС.

Також він додав, що на час «ситуації, яка може виникнути», люди не повинні виходити з укриттів без команди. Якщо людина перебуває на вулиці, вона має скористатися респіратором або медичною маскою.