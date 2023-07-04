За час повномасштабної війни з Полтавщини призвали понад 30 тисяч військовозобов’язаних

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За ігнорування повісток і не прибуття до ТЦК та СП до адміністративної відповідальності в області притягнуто 938 правопорушників

Сьогодні, 4 липня, в офіційному медіацентрі Полтавщини відбулася пресконференція заступників начальника Полтавського обласного ТЦК та СП полковника Олександра Котюха та підполковника Едуарда Бородая.

На зустрічі з журналістами керівники Полтавського обласного ТЦК та СП зауважили, що війна Росії проти України ведеться у різних сферах, у тому числі й інформаційній, та пообіцяли надалі більшу відкритість та співпрацю з представниками медіа.

Едуард Бородай повідомив, що в обласному та районних ТЦК та СП створені колцентри з «гарячою лінією» для надання відповідей на актуальні питання та консультування військовозобов’язаних, військовослужбовців та членів їхніх родин з питань проходження військової служби, надання відстрочок, соціальної підтримки тощо.

У населених пунктах області також будуть працювати консультаційні мобільні пункти. У Полтаві планується відкрити додатковий стаціонарний центр консультування за межами обласного ТЦК та СП (ред. — військкомату).

Загалом за час проведення мобілізації з 24.02.2022 року з території Полтавської області призвані на військову службу за мобілізацією близько 30 тисяч військовозобов’язаних.

Відповідаючи на питання щодо обмежень місць вручення повісток, Едуард Бородай зазначив, що таких обмежень законом не встановлено. Втім, представникам ТЦК та СП не ставлять завдання щодо вручення таких повісток у кафе чи закладах відпочинку. Переважно їх вручають на вулицях та в торговельних центрах. Втім, дієвість такого оповіщення не надто висока — приблизно 20% чоловіків, які отримують повістки, з’являються у призначений час до ТЦК та СП.

А найбільше повістки військовозобов’язаним вручають за місцем проживання та місцем роботи. Тут відсоток прибуття значно більший.

Полтавський обласний ТЦК та СП направив до органів Національної поліції понад 20 тисяч повідомлень щодо скоєння адмінправопорушень — неприбуття військовозобов’язаними, які отримали повістки, до ТЦК та СП. До адміністративної відповідальності вже притягнуто 938 правопорушників. Вони сплатили штрафів на понад 1 млн грн. Щодо 96 осіб застосовані заходи примусової доставки до ТЦК та СП. А щодо 15 військовозобов’язаних відкриті кримінальні провадження.

— Ми не ставимо завдання притягнути до кримінальної відповідальності якомога більше порушників. Це скоріш вимушена міра щодо тих, хто зухвало ігнорує вимоги законодавства та відкрито відмовляється виконувати свій військовий обов’язок. Ми ставимо ціллю призивати до лав ЗСУ мотивованих людей, які готові захищати Україну, — зазначив підполковник Едуард Бородай.

Він також відповів на питання щодо можливості призову на військову службу за мобілізацією непридатних до військової служби в мирний час/обмежено придатних у воєнний час. За словами посадовця, такі призовники можуть бути призвані, але військову службу вони проходитимуть у тих військових частинах, де їм це дозволить стан здоров’я. Виключаються військові частини ДШВ, морської піхоти та інші війська, де є підвищені вимоги до фізичного стану військовослужбовців. Це можуть бути частини забезпечення, навчальні частини тощо.