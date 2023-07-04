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Надзвичайні новини

Котик і п'яні дебошири: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

 

Дані станом на ранок 4 липня

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники двічі виїжджали на виклики: 

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 710 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 270 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 5 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. За що ті отримали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Також на п’ятьох кременчужан склали адмінпротоколи за домашнє насильство.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 430 транспортних засобів та 850 осіб. Одну особу перевіряють на причетність до співпраці з ворогом.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчуцька РВА зведення
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