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У Кременчуці дитина потрапила «в полон» шайби

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 554

 

Засунути палець у шайбу вдалося, а дістати самотужки потім — ні

Третього липня о 20.36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Лікаря Парнети у Кременчуці перебуває дитина, у якої палець застряг у шайбі, самотужки вивільнити його не вдається. Про це сповістила пресслужба ДСНС.
Надзвичайники прибули за вказаною адресою та за допомогою фрези розпиляли шайбу, зняли її та передали дитину на огляд медикам.

Для надання допомоги залучалися 3 чоловіки особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: дитина рятувальники застряг
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