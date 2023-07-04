Фотофакт: у Кременчуці на місці знесеного Пушкіна з'явились квіти

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 697

Нещодавно у Кременчуці на бульварі Українського Відродження з'явилась квіткова композиція там, де раніше знаходився пам'ятник Олександру Пушкіну, який демонтували 21 листопада 2022 року.

Нагадаємо, що коли там огородили місце, ТЪ запитав у заступника міського голови, директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика, які роботи планують там проводити. Він запевнив нас, що на місці російського поета буде справжня «краса» — композиція із квітів у термочашках. Певно, це вона.