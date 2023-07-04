Мати 4-річної дитини, на яку на пляжі Кременчука впав грибок, подала до суду через бездіяльність поліції

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 3

До нашої редакції звернулася кременчужанка Карина, 4-річну доньку якої 27 травня придавило грибком на намитому пляжі у Придніпровському парку.

Вона розповіла, що у той день гуляла разом із подругою, її та своєю дитиною на пляжі. За словами матері, сонцезахисний грибок стояв вертикально у піску. Її донька Вероніка підбігла до нього і сперлася руками на лавку, яка прикріплена до грибка, намагалася на неї сісти. І у цей момент грибок упав.

— Повністю їй придавило лавочкою голову, добре, що там був пісок, бо я думала, що там голова буде розтрощена. Ми з подругою підняли цей грибок, скинули з дитини, у неї була купа саден на обличчі. За два дні до цього ми вушка прокололи, у неї вирвало сережку з вуха. Я її підняла, обтрусила, вона плакала, у мене тряслися руки. Ми одразу поїхали додому обробляти рани, сережку вставили. І я написала заяву у поліцію. Після цього ми поїхали на «швидку», нас оглядав лікар. Думав, що струс мозку, робили рентген, струсу немає. Ми гадали, що ще добре відбулися, але після цього пішов набряк на обличчя, під оком. Шкіра на одному боці обличчя була здерта, від ока вниз і на скроні, губа розбита. Ми записалися до офтальмолога і хірурга, нас оглядали. Могли бути інші наслідки, — розповідає Карина.

За її словами, поліція не внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань протягом 24 годин після подання заяви, адже вони не вбачають у цьому інциденті правопорушень, тож кримінальне провадження не відкрите.

Карина каже, що знайшла дівчину-свідка, яка бачила, як на дитину впав грибок, вона готова свідчити. Також у Карини є довідки з лікарні.

— Цей грибок стояв, дитина підбігла і хотіла сісти. Жодних загороджень, стрічок, табличок там не було. Я ж не можу йти вулицею і перевіряти, чи не впаде на мене паркан, чи стовп. Я не підозрювала, що цей грибок в аварійному стані, щоб його перевіряти. Я у поліцію приїжджаю мало не кожен тиждень, прошу їх відкрити кримінальне провадження, а вони прийняли мою заяву як звернення громадян, і 30 днів вони його будуть розглядати, — каже жінка.

Карина — переселенка з Луганської області. Як внутрішньо переміщена особа вона звернулася за безоплатною правовою допомогою до юриста, планує подати до суду і вимагати, аби справу внесли до ЄРДР.

— Я спілкувалася з юристами, комунальне підприємство «Кременчук Аква-Сервіс» має нести відповідальність. Бо мені пояснили: навіть якщо будете по вулиці йти, послизнетесь, впадете і зламаєте ногу, за це мають відповідати, якщо не було посипано піском. А тут стояла споруда вертикально, вона упала на дитину, і добре, що дитину не вбило. Можна було прибрати з пляжу, вкопати та забетонувати. А навіть якщо не було змоги, хоча б огородити стрічкою, щоб люди розуміли, — говорить Карина.

За коментарем пресофіцерки Кременчуцького райвідділу поліції Анни Васенко, заносити відомості до ЄРДР щодо цього інциденту не будуть, бо ознак кримінального правопорушення немає.

— На той момент на пляжі залишився один грибок, який не стояв, а лежав на піску, усі інші забрали на реставрацію, а цей залишився. А дитина залізла на нього, впала і подерла обличчя, — зазначає пресофіцерка.

Вона додала: коли мати написала заяву, вона була зареєстрована у той же день (27 травня). Матеріал отримали ювенальні поліцейські, які ведуть перевірки щодо травмувань малолітніх і неповнолітніх дітей. Ювенали направляють запити, уточнюють всю інформацію, шукають свідків — проводять безпосередню перевірку по факту заяви мами, після цього прийматимуть рішення.

Також у поліції нагадують, що за життя та здоров’я дитини відповідальність перш за все несуть батьки.

Директор «Кременчук Аква-Сервіс» Василь Білоус сказав нам те ж саме, що і поліція — що грибок на пляжі не стояв, а лежав у той день. Коли вода на пляжі піднялася на 2 метри, там підтопило грибки, унесло дерев’яний рятувальний пост. Коли вода спала, рятувальники почали витягувати всі споруди на пляжі.

— Витягли ми грибки, лавочки, поскладали, вони лежали, а не стояли. Маса грибка — десь 150 кілограмів. Ви можете уявити, що було б з дитиною, якби він на неї упав? Ми його витягли, оббили бетон і поклали, він лежав на боці. Його якщо не побетонувати, він стояти не буде! Тому що там коротка нога, і ми туди закидуємо десь бетономішалку бетону, каміння, щоб він стояв. А на одній трубці на 70 отаку масу 2 на 2 — він не буде стояти! — зауважив пан Білоус і додав, що тоді тільки йшла підготовка до купального сезону, який зазвичай відкривають 1 червня.

На запитання, чого не огородили ці споруди стрічкою, Василь Білоус відповів, що і так було видно, що вони були не пристосовані до використання.

Пізніше, коли цей матеріал був майже готовий, Карина повідомила нам, що отримала офіційну відповідь від поліції — інцидент, який стався з її дочкою, кваліфікували як нещасний випадок.

Тож мати 16 червня подала до суду на бездіяльність посадових осіб Кременчуцького районного управління поліції — невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Автозаводський районний суд Кременчука задовольнив заяву Карини та зобов’язав керівника органу досудового розслідування Кременчуцького районного управління поліції внести відомості до ЄРДР. Ознайомитися з ухвалою можна ТУТ. Ухвала оскарженню не підлягає.