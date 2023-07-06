Падіння пляжного грибка на дитину у Кременчуці розслідують як службову недбалість — поліція

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 467

За заявою, яка надійшла від рідних з приводу травмування дитини на пляжі 27 травня, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції ГУНП в Полтавській області.

Ювенальними поліцейськими Кременчуцького райуправління поліції було проведено перевірку та встановлено попередні обставини інциденту.

Нагадаємо, що раніше до нашої редакції звернулася кременчужанка Карина, 4-річну доньку якої придавило грибком на намитому пляжі у Придніпровському парку. Жінка розповіла, що інцидент, який стався з її дочкою, кваліфікували як нещасний випадок. Тож мати 16 червня подала до суду на бездіяльність посадових осіб Кременчуцького районного управління поліції — невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.