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Понад 17 млрд грн надійшло до державного бюджету від платників Полтавщини

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 140

 

До спеціального фонду державного бюджету направили 29,7 млн гривень

За I півріччя 2023 року від суб’єктів господарювання Полтавської області до державного бюджету мобілізовано платежів у сумі 17 млрд 251,8 млн гривень.

Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Алла Рябкова, за січень — червень зібрано платежів до загального фонду державного бюджету — 17 млрд 222,1 млн грн та до спеціального фонду державного бюджету — 29,7 млн гривень. 

Нагадаємо, що платники під час сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску з 1 липня повинні використовувати виключно структурований формат реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022. З інструкцією заповнення можна ознайомитись ТУТ.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: податки бюджет
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