Цукерберг, спинися: Телеграф також обзавівся Threads

Сьогодні, 12:11 Переглядів: 293

Компанія Meta запустила Instagram Threads, який має стати конкурентом Twitter, застосунок вже доступний в Google Play та App Store.

Про це повідомляє Meta.

Threads є новою програмою, над якою працювала команда Instagram, для обміну текстовими повідомленнями. Сам інтерфейс чимось нагадує Twitter.

Відсьогодні Threads доступний у більш ніж 100 країнах, зокрема й в Україні, для iOS і Android користувачів, які можуть завантажити програму з Apple App Store і Google Play Store.

У Threads користувачі можуть авторизуватись через свій обліковий запис Instagram, і робити публікації до 500 символів, при цьому використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до 5 хвилин.

Телеграф також завів там сторінку — @kremenchuk_telegraf, тож долучайтеся.



