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Цукерберг, спинися: Телеграф також обзавівся Threads

Сьогодні, 12:11 Переглядів: 293

 

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Компанія Meta запустила Instagram Threads, який має стати конкурентом Twitter, застосунок вже доступний в  Google Play та App Store.

Про це повідомляє Meta.

Threads є новою програмою, над якою працювала команда Instagram, для обміну текстовими повідомленнями. Сам інтерфейс чимось нагадує Twitter. 

Відсьогодні Threads доступний у більш ніж 100 країнах, зокрема й в Україні,  для iOS і Android користувачів, які можуть завантажити програму з Apple App Store і Google Play Store. 

У Threads користувачі можуть авторизуватись через  свій обліковий запис Instagram, і робити публікації до 500 символів, при цьому використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до 5 хвилин.

Телеграф також завів там сторінку — @kremenchuk_telegraf, тож долучайтеся.

 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: threads соцмережі
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