Цукерберг, спинися: Телеграф також обзавівся Threads

Компанія Meta запустила Instagram Threads, який має стати конкурентом Twitter, застосунок вже доступний в Google Play та App Store.
Про це повідомляє Meta.
Threads є новою програмою, над якою працювала команда Instagram, для обміну текстовими повідомленнями. Сам інтерфейс чимось нагадує Twitter.
Відсьогодні Threads доступний у більш ніж 100 країнах, зокрема й в Україні, для iOS і Android користувачів, які можуть завантажити програму з Apple App Store і Google Play Store.
У Threads користувачі можуть авторизуватись через свій обліковий запис Instagram, і робити публікації до 500 символів, при цьому використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до 5 хвилин.
Телеграф також завів там сторінку — @kremenchuk_telegraf, тож долучайтеся.
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