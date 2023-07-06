Кременчужанин заявив в поліцію, що у нього відібрали неіснуючу барсетку

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 425

Такі собі жарти

5 липня патрульні притягли до відповідальності кременчужанина за завідомо хибний виклик. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Так, учора охоронці порядку отримали виклик «Грабіж» на вулиці Лікаря О. Богаєвського. 50-річний заявник повідомив, що у нього відібрали барсетку.

Патрульні прибули на місце, де встановили, що заявник здійснив завідомо неправдивий виклик.

Патрульні провели з чоловіком профілактичну бесіду та винесли на нього адміністративну постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.