У Кобеляках ВАЗ збив 6-річного велосипедиста

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5 липня, близько 21.00, на перехресті вулиць Дніпровська – Ракетна – Шкільна у місці Кобеляки сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ 2115, під керуванням 35-річного місцевого мешканця, зіткнувся із дитячим велосипедом, на якому перебував 6-річний місцевий хлопчик.

Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.