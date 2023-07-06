Валюта дешевшає: де в Кременчуці 6 липня можна вигідно обміняти долари, євро та злоті

У четвер, 6 липня, НБУ понизив офіційний курс євро на 7 копійок, та польського злотого — на 8 копійок. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.
Курс готівкової валюти на це відреагував також незначним здешевленням валюти.
Сьогодні валюту в Кременчуці можна обміняти за таким курсом:
Долар США
Найвигідніший курс здачі — в Ідея Банку (36,80 грн за 1 $).
Найвигідніший курс купівлі — у банку Південний та OTP Bank (37,20 грн за 1 $).
Євро
Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку, Правекс Банку та Ідея Банку (40,40 грн).
Найвигідніший курс купівлі — в ПриватБанку (40,90 грн).
Злотий
Найвигідніше курс здачі — у Полтава-Банку та Укрексімбанку (8,90 грн).
Найвигідніший курс купівлі — у Креді Агріколь Банку (9,07 грн).
Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.
Де найвигідніший курс?
Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.
Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів
+380987080768, +380953009208.
Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.
Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.
В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!
КУРСИ АКТУАЛЬНІ
Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:
Курс валют НБУ на 6.07.2023 року:
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