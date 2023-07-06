У Полтаві жінка потрапила під колеса Subaru

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5 липня, близько 18.00, на вулиці Шевченка у Полтаві сталась ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою версією слідства, автомобіль Subaru Impreza, під керуванням 44-річного полтавця, наїхав на 42-річну місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину у невстановленому місці. Унаслідок ДТП травмовану жінку госпіталізували.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.