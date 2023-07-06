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Надзвичайні новини

У Полтаві жінка потрапила під колеса Subaru

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 0

 

Постраждала в лікарні

5 липня, близько 18.00, на вулиці Шевченка у Полтаві сталась ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою версією слідства, автомобіль Subaru Impreza, під керуванням 44-річного полтавця, наїхав на 42-річну місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину у невстановленому місці. Унаслідок ДТП травмовану жінку госпіталізували.

 

За даним фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Полтава
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