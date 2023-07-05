Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Споживач

Валютна стабільність: де в Кременчуці 5 липня вигідніше обмінювати долари, євро та злоті

Сьогодні, 10:19 Переглядів: 118

 

Готівковий курс валют стабільний, як ніколи

У середу, 5 липня, НБУ підвищив офіційний курс польського злотого на 3 копійки, а курс долара та євро не змінився. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Курс готівкової валюти на це відреагував відповідно.

Сьогодні валюту в Кременчуці можна обміняти за таким курсом:

Долар США 

  • купують — по 36,15-36,80 грн,
  • продають — по 37,20-37,60 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку, Індустріалбанку та Ідея Банку (36,80 грн за 1 $).

Найвигідніший курс купівлі — в OTP Bank (37,20 грн за 1 $).

Євро 

  • купують — по 39,25-40,50 грн,
  • продають — по 40,55-41,80 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (40,50 грн).

Найвигідніший курс купівлі — в OTP Bank (40,55 грн).

Злотий 

  • купують — по 8,42-8,90 грн,
  • продають — по 9,14-9,35 грн.

Найвигідніше курс здачі — у Креді Агріколь Банку та Укрексімбанку (8,90 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Полтава-Банку (9,14 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті,  якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

 

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

https://t.me/obmenopt

 

Курс валют НБУ на 5.07.2023 року:

  • долар — 36,5686 грн (курс не змінився);
  • євро — 39,85 грн (вчора був 39,85 грн);
  • злотий — 9,01 грн (вчора був 8,98 грн).
Де в Кременчуці можна вигідно обміняти долари, євро та злоті 4 липня: курс валют
0
Автор: Віктор Крук
Теги: курс валют обмін валюти обмінник банки долар євро злотий
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх