Радіаційний фон на Запорізькій АЕС в межах норми, значних переміщень окупантів не фіксують (додано)

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Станом на ранок, 5 липня, радіаційна ситуація в Україні знаходиться у своїх звичних межах, зокрема і в Запорізькій області.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На пунктах спостереження радіометричної мережі в 30 км зоні навколо Запорізької АЕС радіаційний фон зафіксований в межах норми. Стабільна ситуація також навколо Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.

Про те, що Запорізька атомна електростанція працює в штатному режимі та значних переміщень живої сили й техніки російських окупантів не фіксують, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

За даними Енергоатому, рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний і станом на 08.00 становить 16,56 м.

Увечері 4 липня в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ попередили, що російські окупанти розмістили на даху третього і четвертого енергоблоків захопленої ними ЗАЕС предмети, схожі на вибухові пристрої. Росіяни можуть підірвати їх, не пошкодивши енергоблоки, щоб створити картинку «обстрілів» з боку України. За даними ЗСУ, країна-агресор може піти на провокацію найближчим часом.

У ГУР назвали вкиди роспропаганди щодо ситуації на ЗАЕС «брехливою ІПСО». Інформація про те, що Україна нібито може атакувати територію ЗАЕС безпілотниками, не відповідає дійсності, наголосили в українській розвідці.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту з радіаційним викидом на захопленій нею Запорізькій АЕС і «все для цього підготувала».

Тоді ж керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов також заявив, що росіяни завершили підготовку до можливого теракту на окупованій ЗАЕС. За його інформацією, біля чотирьох із шести енергоблоків розмістили техніку з вибухівкою, також заміновано охолоджувач.

Водночас експерти Інституту вивчення війни вважають, що на цей момент росія навряд чи піде на серйозний інцидент з викидом радіації на ЗАЕС, навіть якщо це буде операція «під фальшивим прапором». Зусилля рф щодо створення напруженості довкола станції скоріш за все є частиною широкої інформаційної операції проти України, зокрема і перед самітом НАТО, який відбудеться 11-12 липня.

Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни.

— Росія, ймовірно, зосереджена на звинуваченнях України в нібито «безвідповідальних» діях навколо ЗАЕС, включаючи створення умов для можливої ​​операції «під фальшивим прапором». Однак зараз Росія навряд чи спричинить серйозний радіаційний інцидент на ЗАЕС, — стверджують аналітики ISW, коментуючи дані Генштабу ЗСУ.

ISW дотримується своїх попередніх оцінок і вважає малоймовірним, що обмежена російська диверсія на ЗАЕС, в якій рф спробує звинуватити в Україні, здатна спричинити масштабний радіаційний інцидент. Реактори ЗАЕС були сконструйовані таким чином, щоб витримувати значні пошкодження, нагадують в Інституті. Українські військові джерела повторюють цю оцінку та відзначають, що навіть якщо ймовірні вибухові пристрої [на дахах реакторів] здетонують, пошкодження навряд чи зашкодять самим реакторам, а радше створять помилкове враження, що українські сили їх нібито обстріляли.

Аналітики ISW вважають, що провокаційні заяви «і навіть можливість реальної провокації на АЕС» ймовірно, є частиною ширшої російської інформаційної операції. Мета такої операції — звинуватити Україну в нібито безвідповідальних діях на ЗАЕС перед майбутнім самітом НАТО та утримати українські сили від ведення контрнаступальних дій на окупованих територіях Запорізької області.

Додано:

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради інформує, що на даний час радіаційна та хімічна обстановка стабільна та не перевищує допустимих значень.

За результатами вимірювання на ранок 5.07.2023 - радіаційний фон складає 0,10 мкЗв/год (мікрозівертів за годину), що не перевищує допустимий рівень гамма-випромінювання 0,30 мкЗв /год.