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Юрія Капустяна з Горішніх Плавнів нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

 

Світла пам’ять про Юрія Капустяна назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України! 

Юрій Капустян з Горішніх Плавнів нагороджений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Про це повідомляє Горішньоплавнівська міська рада.

«Указом Президента України № 361/2023 від 30 червня 2023 року солдат Юрій Олександрович КАПУСТЯН нагороджений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку», — йдеться у повідомленні.

Народився Юрій Олександрович Капустян в селі Пашенна Козельщинського району 24 травня 1974 року. У 1991 році закінчив 10 класів Хорішківської середньої школи. У 1992-1994 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. Після армії закінчив Комсомольське професійно-технічне училище №15. Потім 16 років пропрацював у теплосиловому цеху Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. У 2014-2015 роках захищав незалежність і територіальну цілісність Батьківщини на сході України. З 2017 працював у комунальному підприємстві «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства».

16 березня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 25 березня 2023 року під час виконання службових обов’язків навідник танка танкового батальйону солдат Збройних сил України Юрій Капустян раптово помер у населеному пункті Гонтарівка Харківської області. Екіпаж танкістів із Юрієм Капустяном брав участь у визволенні Харківщини. Неодноразово визнавався найкращим екіпажем у своєму бойовому підрозділі.

Серце захисника України зупинилося 25 березня на Харківщині. Світла пам’ять про Юрія Капустяна назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України! 

Капустяна Юрія Олександровича поховали з військовими почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: орден «За мужність»
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