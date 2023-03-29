Кременчуччина попрощалася з військовим Юрієм Капустяном

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1

Сьогодні, 29 березня, у Горішніх Плавнях попрощалися з військовим Юрієм Капустяном. Серце захисника України зупинилося 25 березня на Харківщині.

Народився Юрій Олександрович Капустян в селі Пашенна Козельщинського району 24 травня 1974 року. У 1991 році закінчив 10 класів Хорішківської середньої школи. У 1992-1994 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. Після армії закінчив Комсомольське професійно-технічне училище №15. Потім 16 років пропрацював у теплосиловому цеху Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. У 2014-2015 роках захищав незалежність і територіальну цілісність Батьківщини на сході України. З 2017 працював у комунальному підприємстві «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства».

16 березня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 25 березня 2023 року під час виконання службових обов’язків навідник танка танкового батальйону солдат Збройних сил України Юрій Капустян раптово помер у населеному пункті Гонтарівка Харківської області. Екіпаж танкістів із Юрієм Капустяном брав участь у визволенні Харківщини. Неодноразово визнавався найкращим екіпажем у своєму бойовому підрозділі.

Світла пам’ять про Юрія Капустяна назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України!

Капустяна Юрія Олександровича поховали з військовими почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».