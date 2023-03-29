Юний художник Дмитро Замислов малює Перемогу

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 174

Минулого тижня на вулиці Генерала Манагарова, що на Раківці, молодий хлопець продавав картини. На них - чудові пейзажі. Перехожі з цікавістю роздивлялися роботи. Дмитро Замислов, так звуть юного художника, стояв поруч і щось малював ручкою в невеликому блокноті

Ми підійшли, щоб роздивитися картини й познайомитися з хлопцем. Він показав малюнок у блокноті – то були солдати в окопі.

На питання, чи багато є робіт на тему війни, Дмитро розповів, що зараз працює над картиною, яка радше пов’язана не з війною, а з майбутньою перемогою. Хлопець дуже сподівається, що вона буде найближчим часом.

Також він працює над серією картин, сюжети яких розповідають про події, які почалися в лютому минулого року. Однак, у його творчості переважає природа.

— Пейзажі я почав малювати недавно. Художню школу не закінчував, я – самоучка. Мені завжди подобалося малювати, але то були роботи олівцем чи ручкою. Я малював людей, їхні залежності. Можна сказати, що малював історії з життя без прикрас. Щось робив кольоровим. А потім вирішив спробувати живопис. Одразу дуже гарно виходили гори, озера. Спочатку то були невеликі малюнки в альбомі, потім я спробував писати свої перші картини. Вони подобалися моїм знайомим та родичам. І я вирішив продати пару робіт. У мене вийшло, тому я вийшов на вулицю продавати картини, — розповів юний майстер.

Ціна на них зовсім невисока — від 150 до 200 гривень, але якість оцінили багато людей. Хлопець має талант — це безперечно.

Сюжети пейзажів Дмитро вигадує сам. Вони «живуть» у нього в голові. Каже, що починає малювати й картина виходить сама собою.

Якийсь час він зображав гори та ліси, а потім спробував намалювати корів — ці роботи розкупили одразу. Чомусь мешканцям Кременчука дуже подобаються саме ці тварини на картинах.

Весною Дмитро хоче спробувати намалювати Дніпро — дуже надихає його місцева природа на творчість. Ще мріє зробити серію портретів людей різного віку, з різними характерами, щоб на малюнках відобразити все, чим живе людина.

— Коли буде багато робіт, можна організувати хоч невелику виставку, — мріє Дмитро. — Хочу, щоб мої роботи побачили, можливо, хтось зацікавиться.

У Києві я зустрічався з місцевою творчою спільнотою, багато хто з них визнавав, що в мене є талант і його треба розвивати.

Крім пейзажів, у юного художника цілий блокнот графіки. Чого там тільки немає: і поліціянти, і дівчата, і солдати. Кожен малюнок — це маленька історія, зрозуміла кожному.

Сам Дмитро каже, що такі роботи радше для душі.

— Хтось пише вірші, хтось — оповідання, хтось — цілі книги, а я малюю. Олівцем я розповідаю історії. Чи то історія з життя людини, чи ситуація, чи щось випадково помічене — все це я переношу на папір.

Хтось із перехожих сфотографував хлопця і виклав фото у фейсбуці. Несподівано до нього прийшла перша маленька слава. Багато людей оцінили його картини, написали слова підтримки та побажання розвиватися.

Дмитро в нашій розмові пообіцяв, що працюватиме далі й обов’язково намалює ще багато картин, найголовнішою з яких стане Перемога України.