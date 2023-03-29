Юний художник Дмитро Замислов малює Перемогу

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Інтерв'ю, Люди, Для дому і сім'ї

Юний художник Дмитро Замислов малює Перемогу

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 174

 

Минулого тижня на вулиці Генерала Манагарова, що на Раківці, молодий хлопець продавав картини. На них - чудові пейзажі. Перехожі з цікавістю роздивлялися роботи. Дмитро Замислов, так звуть юного художника, стояв поруч і щось малював ручкою в невеликому блокноті

Ми підійшли, щоб роздивитися картини й познайомитися з хлопцем. Він показав малюнок у блокноті – то були солдати в окопі.

На питання, чи багато є робіт на тему війни, Дмитро розповів, що зараз працює над картиною, яка радше пов’язана не з війною, а з майбутньою перемогою. Хлопець дуже сподівається, що вона буде найближчим часом.

Також він працює над серією картин, сюжети яких розповідають про події, які почалися в лютому минулого року. Однак, у його творчості переважає природа.

— Пейзажі я почав малювати недавно. Художню школу не закінчував, я – самоучка. Мені завжди подобалося малювати, але то були роботи олівцем чи ручкою. Я малював людей, їхні  залежності. Можна сказати, що малював історії з життя без прикрас. Щось робив кольоровим. А потім вирішив спробувати живопис. Одразу дуже гарно виходили гори, озера. Спочатку то були невеликі малюнки в альбомі, потім я спробував писати свої перші картини. Вони подобалися моїм знайомим та родичам. І я вирішив продати пару робіт. У мене вийшло, тому я вийшов на вулицю  продавати картини, — розповів юний майстер.

Ціна на них зовсім невисока — від 150 до 200 гривень, але якість оцінили багато людей. Хлопець має талант — це безперечно.

Сюжети пейзажів Дмитро вигадує сам. Вони «живуть» у нього в голові. Каже, що починає малювати й картина виходить сама собою.

Якийсь час він зображав гори та ліси, а потім спробував намалювати корів — ці роботи розкупили одразу. Чомусь мешканцям Кременчука дуже подобаються саме ці тварини на картинах.

Весною Дмитро хоче спробувати намалювати Дніпро — дуже надихає його місцева природа на творчість. Ще мріє зробити серію портретів людей різного віку, з різними характерами, щоб на малюнках відобразити все, чим живе людина.

— Коли буде багато робіт, можна організувати хоч невелику виставку, — мріє Дмитро. — Хочу, щоб мої роботи побачили, можливо, хтось зацікавиться.

У Києві я зустрічався з місцевою творчою спільнотою, багато хто з них визнавав, що в мене є талант і його треба розвивати.

Крім пейзажів, у юного художника цілий блокнот графіки. Чого там тільки немає: і поліціянти, і дівчата, і солдати. Кожен малюнок — це маленька історія, зрозуміла кожному.

Сам Дмитро каже, що такі роботи радше для душі.

— Хтось пише вірші, хтось — оповідання, хтось — цілі книги, а я малюю. Олівцем я розповідаю історії. Чи то історія з життя людини, чи ситуація, чи щось випадково помічене — все це я переношу на папір.

Хтось із перехожих сфотографував хлопця і виклав фото у фейсбуці. Несподівано до нього прийшла перша маленька слава. Багато людей оцінили його картини, написали слова підтримки та побажання розвиватися.

Дмитро в нашій розмові пообіцяв, що працюватиме далі й обов’язково намалює ще багато картин, найголовнішою з яких стане Перемога України.

1
Автор: Мирослава Українська
Теги: художник
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 12 від 23 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх