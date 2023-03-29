Юний художник Дмитро Замислов малює Перемогу

Минулого тижня на вулиці Генерала Манагарова, що на Раківці, молодий хлопець продавав картини. На них - чудові пейзажі. Перехожі з цікавістю роздивлялися роботи. Дмитро Замислов, так звуть юного художника, стояв поруч і щось малював ручкою в невеликому блокноті
Ми підійшли, щоб роздивитися картини й познайомитися з хлопцем. Він показав малюнок у блокноті – то були солдати в окопі.
На питання, чи багато є робіт на тему війни, Дмитро розповів, що зараз працює над картиною, яка радше пов’язана не з війною, а з майбутньою перемогою. Хлопець дуже сподівається, що вона буде найближчим часом.
Також він працює над серією картин, сюжети яких розповідають про події, які почалися в лютому минулого року. Однак, у його творчості переважає природа.
Ціна на них зовсім невисока — від 150 до 200 гривень, але якість оцінили багато людей. Хлопець має талант — це безперечно.
Сюжети пейзажів Дмитро вигадує сам. Вони «живуть» у нього в голові. Каже, що починає малювати й картина виходить сама собою.
Якийсь час він зображав гори та ліси, а потім спробував намалювати корів — ці роботи розкупили одразу. Чомусь мешканцям Кременчука дуже подобаються саме ці тварини на картинах.
Весною Дмитро хоче спробувати намалювати Дніпро — дуже надихає його місцева природа на творчість. Ще мріє зробити серію портретів людей різного віку, з різними характерами, щоб на малюнках відобразити все, чим живе людина.
У Києві я зустрічався з місцевою творчою спільнотою, багато хто з них визнавав, що в мене є талант і його треба розвивати.
Крім пейзажів, у юного художника цілий блокнот графіки. Чого там тільки немає: і поліціянти, і дівчата, і солдати. Кожен малюнок — це маленька історія, зрозуміла кожному.
Сам Дмитро каже, що такі роботи радше для душі.
Хтось із перехожих сфотографував хлопця і виклав фото у фейсбуці. Несподівано до нього прийшла перша маленька слава. Багато людей оцінили його картини, написали слова підтримки та побажання розвиватися.
Дмитро в нашій розмові пообіцяв, що працюватиме далі й обов’язково намалює ще багато картин, найголовнішою з яких стане Перемога України.
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