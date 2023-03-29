Схилившись на коліно, попрощалися з військовим Анатолієм Моргуном «Кременчук»

Сьогодні, 29 березня, у Палаці культури кременчужани попрощалися з полеглим захисником України Анатолієм Моргуном, який загинув 20 березня на Донеччині.
Віддати шану захиснику України прийшли рідні, близькі, друзі, побратими з передових позицій та представники міської влади.
У залі родина схилилася над закритою домовиною, яка була огорнута у синьо-жовтий стяг.
Анатолій Іванович Моргун народився 15 серпня 1978 року в селі Оболонь Семенівської громади Кременчуцького району. Працював на різних підприємствах Кременчука. Анатолій захищав Україну від російської військової агресії практично з перших днів повномасштабного вторгнення росії на території України. Був головним сержантом 2 загону спеціального призначення військової частини А-4030 (71 окрема єгерська бригада).
Загинув 20 березня 2023 року на Донеччині в районі населеного пункту Красногорівка під час виконання бойового завдання, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові.
Ольга Жабко знала його по дачному кооперативу, додала, що є речі, які неможливо пробачити. Одна з них — втрата таких людей, як Анатолій.
Побратим з позивним «Німий» зауважив, що Анатолій після поранення змінив свій позивний. Якщо раніше у нього було прізвисько «Замок», то потім він поміняв на «Кременчук». Загинув Анатолій 20 березня під час мінометного обстрілу, отримав поранення несумісні з життям.
— Він відповідальна людина. Як сержант — взірець для інших сержантів та особового складу, переймався проблемами своїх підлеглих. Його всі поважали, він дійсно був хорошою людиною.
У нього були бойові поранення, він пройшов лікування, реабілітацію і згодом знову вийшов у бій.
Коли потрібно було евакуювати поранених, то він вийшов — і його поранило. У житті він був душевним, ми пересікалися часто, про нього лише позитивні спогади.
В Анатолія був перший позивний «Замок», а після поранення взяв позивний «Кременчук». З цим позивним він загинув, — додав головний сержант роти з позивним «Німий», який знав Анатолія з початку формування бригади.
Схилившись на одне коліно, кременчужани утворили коридор шани. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі автоколона вирушила до Свіштовського цвинтаря, де поховали Анатолія Моргуна поруч з іншими полеглими захисниками, які віддали своє життя за свободу та незалежність України.
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