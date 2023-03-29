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В Україні ухвалили закон про виплати постраждалим від війни — від 200 тисяч до 1 млн гривень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 245

 

У Верховній Раді ухвалили закон про одноразові виплати українцям, але отримають їх лише певні категорії громадян

Українці певних категорій, які отримали поранення під час війни, отримають одноразові виплати. Йдеться про працівників об'єктів критичної інфраструктури та чиновників.

Відповідний законопроєкт №7353 ухвалила Верховна Рада України. Одноразові грошові виплати отримуватимуть громадяни за шкоду, заподіяну їх життю та здоров'ю війною, або загибель під час виконання обов’язків публічної служби та роботи на об'єктах критичної інфраструктури. У разі загибелі допомогу виплачуватимуть їх сім'ям. 

Грошову допомогу нададуть українцям, які отримали інвалідність у зв'язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов'язаних із виконанням посадових (службових, професійних) обов'язків під час війни.

Законопроєктом передбачено виплачувати 1 млн грн у разі загибелі та від 200 до 800 тисяч грн у разі встановлення групи інвалідності в залежності від групи.

Законом дозволяється виплачувати постраждалим спершу частину визначеної суми допомоги, а різницю доплачувати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Хто зможе отримати грошову допомогу за поранення чи загибель через військову агресію росії 
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Автор: Віктор Крук
Теги: допомога законопроєкт поранені загиблі на війні виплати
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