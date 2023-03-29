На яке пальне знизились ціни 29 березня та де вигідніше заправляти автівку на Полтавщині

Дешевшає все! У середу, 29 березня, на Полтавщині ціни знизились на усі види автомобільного пального. Проте, лише в одного оператора — від 50 копійок на бензин та автогаз, до 1 грн на дизельне пальне. Ще один оператор знизив ціни лише на автогаз — на 30 копійок. В усіх інших операторів ціни на автомобільне пальне у порівнянні з вчорашнім днем не змінилися.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні, 29 березня, у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
48,55
|-0,06
|-0,129%
|
Бензин А-95
|
47,49
|
-0,07
|-0,150%
|
Бензин А-92
|
45,63
|
-0,17
|
-0,364%
|
Дизельне пальне
|
47,27
|-0,11
|-0,235%
|
Газ автомобільний
|
22,01
|-0,14
|-0,649%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
48,99
|
46,99
|
|
46,99
|
22,49
|
Motto
|
47,48
|
|
|
45,98
|
|
U.GO
|
47,45
|
45,45
|
43,45
|
46,75
|
21,75
|
WOG
|
51,00
|
48,99
|
|
48,99
|
23,48
|
Авіас
|
50,50
|
50,00
|
49,00
|
50,00
|
19,94
|
Автотранс
|
46,98
|
|
46,98
|
22,48
|
БРСМ-Нафта
|
45,99
|
|
|
45,29
|
20,99
|
ОККО
|
51,00
|
48,99
|
|
48,99
|
23,49
|
Укрнафта
|
46,00
|
45,00
|
44,45
|
45,50
|
21,45
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