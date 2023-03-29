На яке пальне знизились ціни 29 березня та де вигідніше заправляти автівку на Полтавщині

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Дешевшає все! У середу, 29 березня, на Полтавщині ціни знизились на усі види автомобільного пального. Проте, лише в одного оператора — від 50 копійок на бензин та автогаз, до 1 грн на дизельне пальне. Ще один оператор знизив ціни лише на автогаз — на 30 копійок. В усіх інших операторів ціни на автомобільне пальне у порівнянні з вчорашнім днем не змінилися.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні, 29 березня, у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 29.03.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,55 -0,06 -0,129% Бензин А-95 47,49 -0,07 -0,150% Бензин А-92 45,63 -0,17 -0,364% Дизельне пальне 47,27 -0,11 -0,235% Газ автомобільний 22,01 -0,14 -0,649%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 29.03.2023 р.