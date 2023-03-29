1 квітня у театрі «МО» пройде благодійний показ вистави «Альпініст(к)и»

1 квітня о 19.00 у театрі «МО» пройде благодійний показ вистави «Альпініст(к)и» до Дня сміху. Усі зібрані від вистави кошти перерахують на благодійність.
«Альпініст(к)и» — це найлегша та найвеселіша сучасна комедія, прем'єра цього сезону.
Театр комедії «МО» знаходиться на вулиці Університетській (колишня Першотравнева), 38 (центральний вхід). Замовлення квитків за тел. (097) 933 11 33, ціна – 250 грн.
P.S. Захід відбудеться з дотриманням правил безпеки, під час тривоги є можливість перейти у бомбосховище.
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