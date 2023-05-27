Кременчужанка поскаржилася, що 4-річну дитину придавило грибком на пляжі

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 2

Поліція не отримувала звернень від містян щодо цього інциденту

До «Кременчуцького Телеграфа» у соціальних мережах звернулася кременчужанка Юлія і повідомила, що стала свідком, як на пляжі у Придніпровському парку дитину привалив дерев'яний грибок, придавивши їй живіт та ребра. Зі слів очевидиці, у дитини подерте обличчя.

Також вона зазначила, що після того, як пляж був затоплений, там стирчать арматури, а лавки у незадовільному стані.

Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко прокоментувала ТЪ, що поліція не отримувала звернень від кременчужан щодо цього інциденту. Натомість були звернення щодо того, що діти ламають грибки на пляжі. Зараз грибки знаходяться в процесі ремонту.

Також поліція просить батьків бути пильними та не дозволяти дітям бавитися біля предметів, які можуть нести небезпеку.