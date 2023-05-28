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Футболісти «Кременя» завершили сезон виїзною грою у Кам’янець-Подільському

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 220

 

Кременчуцька команда під час весняної частини чемпіонату не змогла здобути жодної перемоги 

Вчора, 27 травня, футбольний клуб «Кремінь» заверший сезон у місті Кам’янець-Подільський. Кременчуцька команда, на жаль, поступилася супернику. Зауважимо, що команда під час весняної частини чемпіонату не змогла здобути жодної перемоги у чемпіонській групі. 

Матч через травми пропустили гравці «Кременя» Галоян та Галата.

«Епіцентр» — «Кремінь» — 3:1

Голи: Гірний 22, С. Кристін 58, Чепелюк 84 — Трофимюк 77

«Епіцентр»: Жмурко, Жмуйда, Мороз, Григоращук, Шевченко, Ліповуз, Миронюк (Павлюченко 90+1), С. Кристін (В.Кристін 80), Стень (Ляшенко 79), Беженар (Чепелюк 79), Гірний (Барбоса 87). Запасні: Чернобай, Ничипоренко, Буряк, Пучковський, Глущук. Головний тренер: Сергій Нагорняк

«Кремінь»: Слуцький, Азізов (Товкач 83), Аркуша, Сидоренко, Агапов, Панчишин, Кіреєв (Жданович 46), Касімов (Глоба 46), Савіцький (Вівдич 71), Фальковський (П’ятибрат 59), Трофимюк. Запасні: Музичка, Кальчук, Віктор Пилипенко, Молько. Головний тренер: Роман Локтіонов

Як повідомляє видання «Спортарена», господарі активно розпочали гру, затиснули суперників до власних воріт. Проте до гольових моментів справа не доходила. У заключній третині поля підопічним Нагорняка не вистачало акцентованого завершального удару. Першого удару в площину воріт на 11-й хвилині завдав Беженар, але прямо в руки голкіперу. На 21-й хвилині шикарну можливість відзначитися мав Беженар, але він з декількох метрів не зміг переграти Слуцького.

У гостей м’яч взагалі не тримався, було багато помилок у перехідній фазі. Тож не дивно, що в наступній же атаці після хорошого шансу Беженара господарі все ж досягнули свого. Стень вистелив передачу від лицьової лінії, а Гірний переправив м’яча у сітку — 1:0. Восьмий гол у сезоні для Максима і перший цього року. Після забитого м’яча продовжували атакувати підопічні Нагорняка, але забити до перерви більше не змогли.

На початку другого тайму гості активізувалися. Після удару Глоби довелося вперше у матчі вступати в гру голкіперу «Епіцентра». У наступній атаці міг збільшувати перевагу господарів Стень, але з лінії воротарської він пробив вище воріт. Божевільні моменти не використав Миронюк — моментами тільки везіння рятувало «Кремінь» від неприємностей.

Але все ж на 58-й хвилині всі питання про переможця матчу зняв Станіслав Кристін, який після передачі Жмуйди змістився з флангу в центр і пробив у дальній кут — 2:0. Занадто пасивно сьогодні грали гості, а ось у господарів поля відчувалася впевненість у власних силах.

Приємно, що гра все ж підготувала для нас цікавий сюжетний поворот. Досить несподівано на 78-й хвилині після подачі Агапова на дальній стійці переправив м’яча у сітку Трофимюк — 2:1. Дебютний гол для новачка кременчужан, і були ще моменти, коли тривожно ставало біля воріт господарів.

Проте раділи хлопці Локтіонова недовго. На 84-й хвилині Владислав Кристін віддав, а Чепелюк розстріляв ворота — 3:1. Для Олександра це другий гол у чемпіонаті. На останніх секундах міг забивати Ляшенко, але він влучив у стійку. Матч завершився перемогою господарів. 

За підсумками змагань «Кремінь» фінішував на восьмому місці в турнірній таблиці чемпіонської групи Vbet UA Першої.

М Команда I П Н П РМ О
1 «Полісся» 14 10 2 2 25-9 32
2 «Оболонь» 14 8 5 1 19-8 29
3 «ЛНЗ» 14 6 4 4 19-12 22
4 «Металург» 14 6 3 5 18-16 21
5 «Карпати» 14 5 3 6 12-16 18
6 «Епіцентр» 14 4 3 7 12-17 15
7 «Нива» Т 14 0 8 6 10-17 8
8 «Кремінь» 14 1 4 9 11-31 7
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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