Судитимуть колишнього начальника відділу виконкому Глобинської міської ради

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Територіальна громада зазнала збитків у понад пів мільйона гривень під час термомодернізація дитсадка

Глобинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного з відділів виконавчого комітету Глобинської міської ради. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

Чоловіку інкримінують зловживання владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службове підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2021 році чоловік, незважаючи на непроведення штукатурних робіт приміщення місцевого дитячого садка, склав та підписав акти про виконаний ремонт будівлі.

Як наслідок, полтавське товариство, що робило термомодернізацію дошкільного навчального закладу, безпідставно отримало з місцевого бюджету понад 500 тис. гривень, а територіальна громада зазнала збитків на вказану суму. Наразі з метою її відшкодування прокуратура до обвинуваченого пред’явила позовну заяву.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснював відділ поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції.