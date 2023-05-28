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Рідних безвісти зниклих військових закликають не розміщувати інформацію у соцмережах

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 75

 

Також не слід звертатися до незрозумілих посередників, які обіцяють повернути полоненого військовослужбовця після виплати їм певної суми коштів

Не звертатися до незрозумілих посередників та не писати про військовополонених у соціальних мережах закликав Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з рідними полонених військовослужбовців Полтавщини.

У рамках візиту на Полтавщину Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини він зустрівся з рідними військовослужбовців, які потрапили до російського полону, або доля яких на теперішній час невідома і вони перебувають у статусі безвісти зниклих. Допомагали Уповноваженому відповідати на поставлені питання представники різних структур – Полтавського обласного ТЦК та СП, Служби безпеки України, Національної поліції, Міжнародного комітету Червоного хреста та інші.

Насамперед Дмитро Лубінець озвучив ряд загальних питань, які безпосередньо стосуються усіх присутніх. Зокрема він повідомив, що українською стороною неодноразово озвучувалася готовність провести обмін у форматі «всіх на всіх», але подібний обмін блокує Росія. Також він закликав не звертатися до незрозумілих посередників, які обіцяють повернути полоненого військовослужбовця після виплати їм певної суми коштів – постійно стають відомі все нові й нові випадки подібного шахрайства. Звернув увагу Дмитро Валерійович і на публічну діяльність з метою якнайскорішого визволення рідних.

- Я цілком і повністю підтримую створення громадських організацій, ініціативних груп тощо – навіть нам так простіше працювати, але запам’ятайте, чого в жодному разі не можна робити: не розповсюджуйте інформацію про конкретного полоненого у соціальних мережах та не влаштовуйте різноманітні флешмоби з метою привернути увагу до конкретних прізвищ – це не полегшує, а навпаки – ускладнює переговорний процес. Росіяни постійно моніторять інфопростір, і коли знаходять такі випадки – вони припиняють згадувати цих людей у переговорному процесі, а потім починають вимагати в обмін за них десятьох своїх чи щось подібне, – пояснив Уповноважений. – Зрозумійте, немає «чарівного списку», куди потрібно внести прізвище вашого рідного, щоб його звільнили з полону під час першого ж обміну – ми працюємо по всіх відомих нам випадках, по всіх повідомленням, але логіки у діях РФ немає. Незрозуміло, кого вони повертають, а кого тримають у полоні далі.

Також Дмитро Лубінець озвучив ряд процедур, які обов’язково потрібно виконувати. Насамперед потрібно звернутися до Національної поліції, як тільки з'явилася інформація, що рідна людина потрапила до полону – саме поліція відкриває кримінальне впровадження, і тоді вноситься відповідний запит. Потрібно спілкуватися зі слідчим, який веде цю справу, здавати матеріали для ДНК-експертизи тощо.

Життя кожного українця – цінність для нашої держави.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна полон
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