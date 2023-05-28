Рідних безвісти зниклих військових закликають не розміщувати інформацію у соцмережах

Також не слід звертатися до незрозумілих посередників, які обіцяють повернути полоненого військовослужбовця після виплати їм певної суми коштів
Не звертатися до незрозумілих посередників та не писати про військовополонених у соціальних мережах закликав Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з рідними полонених військовослужбовців Полтавщини.
У рамках візиту на Полтавщину Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини він зустрівся з рідними військовослужбовців, які потрапили до російського полону, або доля яких на теперішній час невідома і вони перебувають у статусі безвісти зниклих. Допомагали Уповноваженому відповідати на поставлені питання представники різних структур – Полтавського обласного ТЦК та СП, Служби безпеки України, Національної поліції, Міжнародного комітету Червоного хреста та інші.
Насамперед Дмитро Лубінець озвучив ряд загальних питань, які безпосередньо стосуються усіх присутніх. Зокрема він повідомив, що українською стороною неодноразово озвучувалася готовність провести обмін у форматі «всіх на всіх», але подібний обмін блокує Росія. Також він закликав не звертатися до незрозумілих посередників, які обіцяють повернути полоненого військовослужбовця після виплати їм певної суми коштів – постійно стають відомі все нові й нові випадки подібного шахрайства. Звернув увагу Дмитро Валерійович і на публічну діяльність з метою якнайскорішого визволення рідних.
Також Дмитро Лубінець озвучив ряд процедур, які обов’язково потрібно виконувати. Насамперед потрібно звернутися до Національної поліції, як тільки з'явилася інформація, що рідна людина потрапила до полону – саме поліція відкриває кримінальне впровадження, і тоді вноситься відповідний запит. Потрібно спілкуватися зі слідчим, який веде цю справу, здавати матеріали для ДНК-експертизи тощо.
Життя кожного українця – цінність для нашої держави.
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